Kamaru Usman vs Jorge Masvidal 2 pronostics de Francis Ngannou, Daniel Cormier et Colby Covington alors que les combattants choisissent le vainqueur de l’événement principal à l’UFC 261 ce soir

Jorge Masvidal espère que la deuxième fois sera le charme quand il tentera de remporter le titre des poids welters loin de Kamaru Usman à l’UFC 261 ce soir.

Mais cette fois, il ne le fera pas avec un préavis de six jours. Les deux combattants ont eu des camps complets et aucune excuse pour ce qui se passe dans l’octogone samedi.

Masvidal a combattu vaillamment, mais a échoué contre Usman à l’UFC 251

Mais qui, selon leurs pairs et leurs proches, gagnera? Ici, talkSPORT.com examine les choix de combattant pour Masvidal vs Usman.

Daniel Cormier, ancien double champion UFC

«Je pense que nous allons voir un bien meilleur combat entre ces deux-là», a déclaré Cormier lors de son émission ESPN.

«Jorge est-il assez bon pour combler l’écart? Je ne sais pas. C’est une haute colline à gravir, mec. Usman est aussi bon qu’ils viennent et Masvidal va devoir combattre le combat parfait absolu pour le battre. Mais si quelqu’un a cette capacité, c’est Jorge Masvidal.

L’ancien double champion Cormier pense que si quelqu’un peut battre Usman, c’est Masvidal

Francis Ngannou, champion poids lourd de l’UFC

«Avant tout, nous sommes à Jacksonville le week-end prochain. Pas pour participer mais pour prendre le relais avec mon frère Kamaru Usman qui se bat dans l’événement principal », a-t-il déclaré.

«Énorme combat, match énorme. Alors on [are] va être là, donnez-lui de l’amour, du soutien, mettez-vous à ses côtés.

«Ça va être énorme. Énorme combat. Je vais y être moi-même. Je pense que ce combat sera [a] candidat pour le combat de l’année. »

Ngannou, du Cameroun, et Usman, né au Nigéria, sont les champions actuels des poids lourds et des poids welters

Alexander Volkanovski, champion poids plume de l’UFC

«De toute évidence, Masvidal était à court préavis [in the first fight], mais je vois un résultat assez similaire. Mais je vais regarder, certainement à l’écoute de trois combats pour le titre. Mais je pense que ce sera un résultat similaire.

Leon Edwards, poids welter UFC

«Si je devais y mettre de l’argent, je préférerais probablement Usman», a déclaré Edwards de Grande-Bretagne. «Je ne vois tout simplement pas ce que Masvidal pourrait faire de différent.

«C’est le plus petit homme, il n’a pas l’air fort dans le corps à corps. Sa lutte n’est pas géniale. Je ne vois tout simplement pas ce qu’il fait, ce sera incroyable de changer de style. Il s’est battu de la même manière pendant longtemps.

. – .

Edwards pourrait être le suivant s’il bat Nate Diaz

Colby Covington, poids welter UFC

Le chaos était ami avec Masvidal à un moment donné et maintenant ils se détestent. Il veut se battre contre lui, même si cela ne le dérangerait pas une autre fissure à Usman – après avoir eu la mâchoire littéralement fissurée par le champion.

“[Masvidal] va être battu par Usman et il ne restera plus qu’un homme debout au sommet et c’est moi.

. – .

Covington a dirigé Usman aussi près que quiconque lors de leur rencontre à l’UFC 245 et le vainqueur de l’UFC 261 affrontera le Chaos

Tyron Woodley, ancien champion poids welter de l’UFC

“Je ne sais pas. Je vais encourager Masvidal. Mais c’est un bon combat, nous savons tous ce que Usman est capable de faire et bien que Masvidal n’ait pas eu un préavis de six ou sept jours pour lui faire face, il s’entraîne toujours et je pense qu’Usman doit également se préparer à un adversaire très, très différent. bien.

«Donc, ils auront tous les deux plus de temps pour se préparer. Je pense que ce sera un bon combat. Mais, si je dois tirer pour quelqu’un, bien sûr je vais tirer pour Masvidal.

Justin Gaethje, ancien champion des poids légers par intérim de l’UFC

«Sa meilleure chance était à court préavis. Il est f *** d maintenant. Plus nous avons de temps pour planifier pour lui, mieux c’est. Il a réussi à reprendre celui-ci, je vais lui donner ça. Mais oui, ça va être moche.

. – .

Gaethje s’est entraîné avec Usman et ne donne absolument aucune chance à Masvidal