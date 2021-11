Kambosos bat Teófimo López et arrache trois ceintures

L’Australien George Kambosos Jr. a surpris en battant l’Américain Teofimo López aux points pour lui arracher les ceintures légères WBA, IBF et WBO, après un combat disputé ce samedi au Hulu Theatre de New York. C’était la première défaite dans la carrière du jeune prodige Lopez, 24 ans, qui n’a pas pu résister aux coups implacables de Kambosos, 28 ans.

Le nouveau champion unifié a gagné par décision partagée, deux juges ayant statué sur 115-111 et 115-112 pour le vainqueur et le troisième sur 114-113 pour Lopez. Les boxeurs ont livré un combat acharné et se sont retrouvés couverts de sang et de bleus.

Kambosos a surpris son adversaire tôt en le renversant au premier tour, avant de tomber lui-même au sol au 10e tour. « Je n’ai ressenti aucune douleur », a déclaré Kambosos. « J’ai dit à mon équipe que j’allais punir le garçon. »

Kambosos, toujours invaincu dans sa carrière (20 victoires dont 10 par KO), a infligé une douloureuse défaite à Teófimo López, qui avait donné la surprise en 2020 en remportant les trois ceintures après sa victoire contre l’Ukrainien Vasyl Lomachenko.

Lopez s’est plaint dans l’interview après le vol, provoquant des huées au théâtre Hulu. « Tu délires, » répondit Kambosos.