Kambosos contre Haney, le match auquel Eddie Hearn pense

Ces dernières semaines, les plus grands noms des poids légers ont défilé sur le ring international. La victoire de George Kambosos à propos de Teofimo López est l’une des grandes surprises de ces dernières années, et les grands boxeurs de la catégorie ont montré leur intention d’affronter l’Australien.

Eddie Hearn, promoteur de Matchroom Boxing, veut devancer tout le monde et clore un combat entre Kambosos et Devin haney. «Je pense que le combat aura lieu fin avril au plus tôt. Mais de façon réaliste, mai est probablement le bon moment pour le combat pour l’unification. »Hearn a parlé du duel entre Kambosos et Haney.