Kambosos et Fulton ont gagné, la boxe a gagné

La boxe royale a giflé les affaires et la charade sans un coup de main. Kambosos-Teofimo et Fulton-Figueroa ont enseigné que lorsque les choses sont sérieuses, il n’y a pas de face a ou de face B. Nous parlons de cela et de tout ce qui est en suspens dans cette vidéo.

THÉMATIQUE (CHRONOLOGIE)

Une soirée mémorable, qui a apporté un air de crédibilité à la boxe professionnelle

(2:11) La confusion australienne sur les moqueries de la franchise mamarracho

(4:23) Les réseaux réagissent contre le López (juste ou injuste ?)

(7:21) Rematch oui ou non ? Que va faire Teofimo de sa carrière ?

(9:58) Pourquoi Teofimo a-t-il perdu ? López Sr. restait-il et Gamache manquait-il ?

(12:59) Qu’a apporté la victoire de Kambosos à la boxe réelle et légitime ?

(14:40) Casting du promoteur australien : Haney, Loma ou Gervonta ?

(17:42) Était-ce le combat de l’année ?

(17:53) La victoire de Fulton sur Figueroa était-elle juste, injuste ou un vol ?