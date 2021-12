Kambosos, Haney et un gâchis à résoudre au printemps

Les dédoublements de ceintures dans les organismes brouillent la compréhension du spectateur boxeur. La WBA, à la suite d’un avertissement de l’American Athletic Commissions Association, a reculé et tente de supprimer un seul champion par division. Pour sa part, le World Boxing Council avait tiré le « champion de la franchise » dans sa manche. Cette ceinture était destinée aux grands champions. Canelo Álvarez et Vasyl Lomachenko étaient les seuls à avoir reçu ce prix. La hausse des pesos mexicains a signifié que rien ne le dérange dans son cas, le problème est venu avec l’ukrainien.

La ceinture de franchise n’a pas pu être exposée. La seule exception était une revanche. Par conséquent, selon les règles de la WBC, Lomachenko a continué à être le propriétaire de cette ceinture malgré sa défaite contre Teofimo. López ne pourrait le gagner que s’il remportait le match revanche. Il n’y a jamais eu cette suite et cela n’avait pas d’importance non plus, car dès que le procès fut terminé, Teofimo portait la ceinture verte et or. La même chose s’est reproduite avec Georges Kambosos (Il a battu López). C’est-à-dire qu’en deux combats, tout a perdu son sens et laisse un curieux gâchis. Pour la plupart des experts dans le domaine, l’Australien est le meilleur champion de toutes les agences. C’est juste, mais avec les règles en main, le champion WBC est Devin Haney. Un combat entre les deux résoudrait une polémique générée de manière absurde.

La façon de mettre fin à tout cela est un combat entre Kambosos et Haney. L’Australien est un agent libre, Matchroom a donc voulu lui parler dès le premier instant. Il a demandé à Georges de commenter le dernier combat de Devin, puis ils ont échangé des mots. Tout indique qu’ils se verront, et Eddie Hearn, dans une interview publiée la veille de Noël, a donné une continuité à ce sentiment. « Devin Haney a un combat à faire, George Kambosos. Ce sera en Australie en avril ou mai pour le véritable championnat du monde incontesté des poids légers. Nous allons le faire« , a-t-il souligné dans IFL TV. Le patron de Matchroom dit qu’il a une offre que l’Australien ne pourra pas refuser. Il faudra voir comment tout se cristallise, mais le gâchis semble bientôt réglé. La bague parlera et ce que dictent les seize cordes ne doit pas s’emmêler dans les bureaux.