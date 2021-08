Kameni jouera à Djibouti… aux côtés de l’ex-rouge Song !

19/08/2021 à 13:01 CEST

Le gardien camerounais Carlos Kameni a déjà une équipe, a signé pour lui AS Arta / Solar 7 de la Première Division du pays africain de Djibouti. La nouvelle a été confirmée par l’AFE et le club lui-même sur leurs réseaux sociaux.

La nouvelle équipe de gardiens est située dans la Corne de l’Afrique et compte 800 000 habitants. Carlos Kameni reconnu il y a deux semaines il se sentait bien et il voulait vraiment partir dans une nouvelle aventure, qui est apparu aux côtés de l’équipe africaine. camerounais jouera avec l’ex-bleu Alex Song, qui a rejoint le club africain en novembre 2020 alors qu’il n’avait que 33 ans.

Ce sera le sixième club de la carrière sportive de Kameni, qui a été actif dans le Le Havre et Saint-Etienne de la Ligue française, le Espanyol et Malaga en Liga et sa dernière équipe le Fenerbahçe en Turquie. La trajectoire du joueur a un Copa del Rey réalisé avec l’Espanyol en 2006, un or olympique avec le Cameroun à Sydney 2000 et deux coupes d’Afrique avec son pays qu’il a réalisé en 2022 et 2017.