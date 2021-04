Kameni remet ses gants pour jouer à Djibouti avec Alex Song

21/04/2021 à 22:20 CEST

Peu d’équipes en dehors de l’élite peuvent dire qu’elles ont deux anciens joueurs de LaLiga dans leurs rangs. Et c’est encore moins courant en Afrique. Ce sera le cas de AS Arta Solar 7, L’équipe de Djibouti, qui a dans ses rangs le ex du FC Barcelone Alex Song, et vient de signer Carlos Kameni maintenant.

Song lui-même l’a annoncé sur son profil Instagram, à travers une histoire. «Bienvenue dans la famille de AS Arta Solar 7, mon père Carlos Kameni & rdquor;Song a écrit, avec une photo avec Kameni avant un match de l’équipe nationale du Cameroun.

Ainsi, son compatriote reviendrait à s’habiller court à 37 ans après ses étapes en Espanyol, Malaga ou Fenerbahçe, où retraité en 2018.

Avec la présence de Song à Djibouti, le football du pays a fait un grand bond en avant. L’ex-azulgrana avait déjà convaincu le Camerounais aussi Dany substantif, ex de, entre autres, Grenade, Galatasaray, Besiktas ou Tousoluse. Avec l’arrivée de Kameni c’est plus qu’un coup d’État.

En Afrique, Song n’est pas parti du bon pied, perdant avec son équipe éliminée de la Coupe de la Confédération de la CAF par un glissement de terrain (9-1), en plus de marquer un but contre son camp. Malgré cela, le globe-trotter a réussi avec son équipe à remporter la Premier League nationale djiboutienne pour la première fois de l’histoire du club.

Le prochain défi sera la Ligue des champions africaine, Maintenant avec Kameni en tant que nouveau footballeur AS Arta Solar 7.