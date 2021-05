Kamil Majchrzak se rend à la 30e finale de Roland-Garros

31/05/2021

Allumé à 23h00 CEST

Kamil Majchrzak, le polonais, numéro 126 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en trois heures et trente-deux minutes par 6-4, 2-6, 6-4 et 6-4 le joueur de tennis français Arthur Cazaux, numéro 452 de l’ATP, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur disputera la 30e de finale de Roland-Garros.

Cazaux a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que le joueur polonais, de son côté, l’a réussi à 5 reprises. De plus, Majchrzak a eu un premier service de 57% et a commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 62% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 57%, a commis une double faute et a réussi à remporter 58% des points de service. points de service.

Le joueur polonais jouera dans les 30 finales de la compétition contre le Norvégien Casper Ruud, numéro 16 et tête de série numéro 15, mercredi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Masc.) se déroule entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition, dont 128 se qualifient pour la finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont réussi à gagner aux tours précédents du tournoi et les joueurs invités.