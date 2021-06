Kamil Szeremeta sera désormais le rival de Jaime Munguía pour sa défense du titre WBO Intercontinental Middleweight

El Paso, Texas – Ancien challenger du championnat du monde Kamil Szeremeta (21-1, 5 KOs) sera désormais le nouveau rival de Jaime Munguía (36-0, 29 KOs) pour sa défense en 12 rounds du titre WBO Intercontinental Middleweight. Le combat aura lieu le samedi 19 juin au Centre Don Haskins de la Université du Texas à El Paso et sera diffusé en direct exclusivement et dans le monde sur DAZN (sauf au Mexique) à partir de 12h30 PT / 13h30 MDT / 15h30 HE.

“Mes respects à Jaime Munguía, car malgré tant de changements, il est resté calme et concentré sur son engagement pour ce 19 juin”, a-t-il déclaré. Oscar de la hoya, Président-directeur général de Golden Boy. «Je suis sûr qu’il fera tous les changements et ajustements nécessaires pour sortir la main levée. Kamil Szeremeta est le défi parfait pour montrer au monde pourquoi il mérite une chance au titre. »

“J’ai beaucoup d’expérience en ce qui concerne les changements d’adversaires”, a-t-il déclaré. Jaime Munguía. «Évidemment, c’est différent à ce niveau car la préparation est plus forte et avec plus d’intelligence. Cependant, je le prends très sereinement et nous allons faire les ajustements nécessaires pour sortir les mains en l’air ce 19 juin ».

“Nous sommes prêts à montrer au monde que Jaime Munguía est prêt à devenir monarque mondial en deux divisions”, a-t-il déclaré. Fernando Beltran , PDG de Zanfer Promotions. «Mais d’abord, il devra faire ses preuves contre un adversaire puissant à Kamil Szeremeta, dont la seule défaite a été contre l’un des meilleurs poids moyens de ces dernières années. Avec une victoire éclatante le 19 juin, la fierté de Tijuana mettra en garde tous les prétendants de la division ».

“Je suis ravi de revenir dans un combat aussi important contre Jaime Munguía”, a-t-il déclaré. Kamil Szeremeta. “Je comprends la situation. Il reste moins de deux semaines. Cependant, j’ai été préparé pour une opportunité comme celle-ci et je ne la manquerai pas. Ce 19 juin, je surprendrai Munguía ».

“Ce 19 juin, un concurrent polonais exceptionnel sera la vedette d’un grand événement de boxe contre Jaime Munguía”, a-t-il déclaré. Léon Margules, président de Warrior’s Boxing. “Cependant, contrairement aux attentes, ce sera Kamil Szeremeta qui représentera la Pologne ce soir-là. J’ai hâte de le voir vaincre Munguía et gagner une autre chance pour un championnat du monde. »

Dans le duel co-star, le concurrent ouzbek montant Bektemir “Bully” Melikuziev (7-0, 6 KOs) affrontera le test le plus difficile de sa carrière à ce jour contre l’ancien challenger du championnat du monde “Roi” Gabriel Rosado (25-13-1, 14 KOs) de Philadelphie, Pennsylvanie dans une bataille en 12 rounds pour les titres des super-moyens WBO Intercontinental et WBA Continental Americas.

Ibeth “Le Rocher” Zamora (32-6, 12 KO) de San Cristóbal Huichochitlán, Toluca, Mexique pour défendre leur championnat du monde WBC des poids mouches contre le médaillé de bronze olympique Marlen Esparza (9-1, 1 KOs) de Houston, Texas dans un combat de 10 rounds.

Le prétendant poids welters Blair “Le Flair” Cobbs (14-0-1, 9 KO) de Las Vegas, Nevada à combattre Brad “le roi” Salomon (29-3, 9 KO) de Lafayette, Louisiane dans un match de 10 rounds qui ouvrira la diffusion DAZN.

Des combats de soutien supplémentaires seront diffusés en direct sur Facebook Watch.

Une bataille passionnante entre deux poids welters de l’écurie Golden Boy sera en tête d’affiche du combat préliminaire diffusé lorsque Raul Curiel (9-0, 7 KO) de Tampico, Mexique et Ferdinand Keroyban (14-1, 9 KO) de North Hollywood, en Californie, entrent en collision dans un match de 10 épisodes.

Le gaucher poids welter génial Alexis “Lex” Rocha (16-1, 10 KOs) de Santa Ana, Californie cherchera à rebondir après sa première défaite dans un combat de 10 rounds pour Bacon Jameson (26-4, 17 KO) de Cebu, Philippines.

Tristan Kalkreuth (8-0, 6 KO) de Duncanville, au Texas, reviendra sur le ring dans un combat de six rounds contre les cruiserweight contre Banques Demetrius (10-10-1, 5 KO) de Detroit, Michigan.

Image de balise Manuel Flores (9-0, 6 KOs) de Coachella, Californie affrontera Daniel Lozano (15-10-1, 11 KO) de Bowling Green, en Floride, dans une bataille en six rounds dans la division des super poids coq.

Grégory “Goyo” Morales (12-0, 8 KO) de San Antonio, au Texas, risquera son record invaincu dans un affrontement en quatre rounds des super poids coq contre un adversaire qui sera annoncé sous peu.

Munguía vs. Szeremeta est un match de 12 rondes pour le championnat intercontinental WBO des poids moyens présenté par Golden Boy en association avec Zanfer Promotions et Warrior’s Boxing. L’événement est parrainé par Tecate, “La bière officielle de la boxe”, Hennessy “Never Stop. Never Settle, “et” BetOnline – Vos experts en paris sportifs en ligne. ”

Le match aura lieu le samedi 19 juin au Don Haskins Center à El Paso, Texas et sera diffusé en direct exclusivement et dans le monde sur DAZN, sauf au Mexique, à partir de 12h30 PT / 13h30 MDT / 3 :30 h HE. Des combats de soutien supplémentaires seront diffusés en direct sur Facebook Watch via la page officielle Golden Boy Fight Night à partir de 16h30 PT / 17h30 MDT / 19h30 HE

Billets pour Munguía vs. Szeremeta sont à vendre et sont au prix de 200$, 100$, 60$ et 35$ excluant les frais de service applicables. Afin de promouvoir la distanciation sociale, les billets seront vendus par groupes de 2, 3, 4 et 6 personnes seulement. Pour recharger par téléphone avec une carte de crédit, composez le 915-747-5234. Les billets seront également disponibles à l’achat sur

http://www.utepspecialevents.com ou www.ticketmaster.com.

Pour les fans qui avaient déjà acheté leurs billets pour le samedi 24 avril et qui souhaitent toujours y assister Munguía vs. Szeremeta, vos billets et emplacements de sièges seront valables pour la nouvelle date et aucune autre action n’est requise.