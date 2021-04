Kammy est matelassé, la collusion revient et les EMT font du crowdsourcing – RedState ⋆ .

Reconnaître les niveaux d’excellence méritoire en journalisme.

Cette semaine, nous reconnaissons une fois de plus les performances exaltées vues dans notre industrie du journalisme et compilons une liste de soumissions dignes au comité du prix Pulitzer dans de nombreuses catégories.

Commentaire distingué

– Philip Bump, le Washington Post

Dans son article récent, M. Bump a détaillé qu’un rapport récent du département du Trésor mentionnait comment les informations de sondage de la campagne Trump en 2016 avaient trouvé leur chemin entre les mains des services de renseignement russes. Le chroniqueur a expliqué, énergiquement, comment cela établit enfin un lien solide entre la campagne Trump et les intérêts russes, comblant les lacunes constatées dans le rapport Mueller et prouvant enfin la collusion russe.

M. Bump a pu relier tous ces détails, malgré sa propre chronique indiquant

” Il est important de noter qu’il n’y a 1) aucune preuve à ce stade que Trump était au courant du partage de ces informations ou 2) que la Russie a fait beaucoup avec les informations qu’elle a obtenues. Il y a eu des publicités ciblées d’acteurs russes pendant la campagne, mais il n’y a pas de preuves solides que ces publicités aient été ciblées avec des informations privilégiées (beaucoup moins bien ciblées en général) ni qu’elles aient eu beaucoup d’effet. ”

Il faut un esprit adroit pour examiner toutes ces preuves disqualifiantes et trouver toujours le cœur de l’histoire.

Rapports d’enquête distingués

– Maura Judkis, The Washington Post

Dans le travail intrépide de couverture des Premiers Chiens, Judkis a fait preuve d’une certaine ténacité sur le sujet (placez votre choix de métaphore ici.) Le major Biden ayant été emporté pour un entraînement, suite à une paire d’épisodes d’agression affichée, Maura reste sur l’affaire. Elle a approché le formateur travaillant avec Major mais elle a rencontré une dose surprenante de résistance – le formateur dit qu’il a dû signer un accord de non-divulgation.

Sans se décourager, Judkis a interrogé un membre du German Shepherd Dog Club of America, puis s’est entretenu avec un autre dresseur de chiens du Delaware, ainsi qu’avec le président de la Delaware Humane Association d’où Major a été adopté. Elle ne devait pas être interrompue dans sa mission et continuera probablement. La règle de Goldwater interdit aux professionnels de la santé mentale de diagnostiquer les présidents à distance ”, nous informe-t-elle. ” Cela ne s’applique cependant pas à leurs animaux de compagnie. Et nous devons donc demander respectueusement: quel est le problème avec le major Biden?

Rapports locaux distingués

– Jason Nguyen, chaîne KTVX 4-Utah

Ce muckraker local est allé au fond d’une histoire de rupture de manière directe. Nguyen s’est rendu à la porte d’entrée d’un ambulancier paramédical local pour le confronter directement au sujet d’un incident troublant dans lequel il était récemment engagé. L’ambulancier a lâchement refusé de parler à Nguyen lorsqu’il a été confronté à son domicile.

Le rapport captivant concerne une violation de données survenue sur un site Web de financement participatif (certains appelleraient cela un piratage) et il a été révélé que l’ambulancier local avait osé faire un don au fonds de défense de Kyle Rittenhouse, le jeune de l’Illinois impliqué dans une fusillade. à Kenosha Wisconsin. Nguyen a utilisé les informations de ce piratage de données pour confronter le paramédical au sujet de son don troublant… de 10,00 $. Comme il le rapporte sur l’affaire, l’ambulancier “ ne sera pas mis en congé administratif au cours de cette enquête. On ne sait pas combien de temps cela prendra.

L’ambulancier paramédical Craig Shepherd aurait fait un don au fonds de Rittenhouse peu de temps après son arrestation pour avoir tiré et tué deux personnes à Kenosha, dans le Wisconsin. Jason Nguyen News d’ABC4 s’est rendu chez Shepherd pour obtenir sa version de l’histoire. https://t.co/2y5qLQ1Zry – ABC4 News (@ abc4utah) 17 avril 2021

Rapports nationaux distingués

– Jura Konicus, le Washington Post

Il y a une crise à la frontière et, parfois, il semble qu’il y ait une question de savoir qui dirige vraiment les choses dans l’administration. La présidente Biden a déclaré que la vice-présidente avait pris position sur la situation à la frontière (ce qui semblait être dans un différend), mais elle était occupée par d’autres préoccupations graves, telles que l’obtention de collations vitales. Au milieu du tumulte, le Washington Post est sur le cas d’autres questions graves.

“ Le nouveau vice-président est un crocheteur. ”

Il existe de nombreuses façons dont il s’agit d’un mouvement culturel. À l’occasion de la Journée internationale de la femme, une murale au crochet de la vice-présidente Harris a été dévoilée et un fil spécial teint à la main a été créé en son honneur! ” Lorsque la vice-présidente Harris a visité un magasin de fil appartenant à une femme à Alexandrie le mois dernier, elle a mentionné un fait peu connu à son sujet qui a laissé la communauté des arts de la fibre un peu étourdie. ” Cela pourrait être un euphémisme. Un propriétaire de magasin déclare: «Savoir que le vice-président est un crocheteur me donne du crédit dans la rue.

Rédaction de traits distingués

– Carron J. Phillips, Deadspin

Prouver que le journalisme sportif peut être tout aussi incisif et approfondi que le journalisme standard (ahem) Phillips révèle sa perspicacité en examinant l’annonce récente selon laquelle les champions de la NBA, Los Angeles Lakers, ne visiteront pas la Maison Blanche. ” Les ramifications du temps de Donald Trump dans le bureau ovale affectent toujours les traditions américaines. ” Donc, oui, tout est de la faute de Trump.

Maintenant, bien sûr, beaucoup diront “ HUH?! ”, Et certains peuvent pointer vers les reportages disant que cela était dû à la planification et aux restrictions du protocole Covid, mais Philips est en mesure de voir clairement à ce sujet. Bien sûr, des athlètes comme Lebron James et Steph Curry, et l’entraîneur Steve Kerr ont fait des déclarations sur leur désir de ne pas assister à une célébration à la Maison Blanche, c’est la faute de Trump si la tradition a été affectée. Et c’est toujours sa faute, maintenant que le président approuvé est en fonction et qu’ils ne feront toujours pas une apparition à la Maison Blanche.