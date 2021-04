Kamui Kobayashi envisage des victoires en F1 pour Toyota

L’ancien pilote de F1 Kamui Kobayashi a revisité ses jours Toyota, déclarant que l’équipe aurait gagné des courses si elle était restée une autre année.

Toyota a fait sa première apparition en Formule 1 en 2002 et à la fin de 2009, le constructeur japonais avait 13 podiums à montrer pour ses efforts.

Mais le Grand Prix d’Abou Dhabi 2009 s’est avéré être leur dernière course en Formule 1, laissant Kobayashi, un pilote soutenu par Toyota, sans conduire.

Interrogé sur le podcast Beyond the Grid s’il savait que Toyota allait quitter la Formule 1, il a répondu: «Non. Je savais qu’il y avait des rumeurs à ce sujet, mais normalement, les équipes ne quittent pas tout de suite, elles ont généralement un an de plus.

«C’est pourquoi je n’étais pas vraiment inquiet à ce sujet, donc c’était une surprise.

«Après Abu Dhabi, j’ai eu un coup de fil et je suis allé à une réunion en Allemagne, et j’ai pensé que c’était une offre pour 2010.

«Mais en fait, la réunion était de dire que Toyota quittait la Formule 1. J’ai donc été très choqué.»

La saison suivante, Pedro de la Rosa a utilisé ce qui aurait été le châssis Toyota dans le cadre de ses tests Pirelli et a été très impressionné.

En effet, après avoir vu le travail se dérouler dans les coulisses et la technologie disponible, Kobayashi a déclaré que Toyota aurait remporté des courses en 2010 s’ils étaient restés.

«Je savais ce qu’ils avaient en matière de technologie et pour être honnête, s’ils avaient encore un an, je savais qu’ils gagneraient», a-t-il confirmé.

«Je savais que le moteur pouvait déjà être mis à jour de 30 à 40 chevaux, et déjà ils pouvaient extraire une certaine quantité de cette vitesse.

«Ils pourraient réduire la traînée et augmenter la vitesse de pointe. Ils avaient déjà le diffuseur soufflé dans leurs voitures, donc je pense que la technologie, ils étaient bien en avance sur ce qu’ils avaient.

«2010, les fabricants ont commencé à travailler sur le diffuseur soufflé, mais Toyota l’avait déjà et même quelques trucs supplémentaires.

«Pour la technologie, ils auraient été vraiment bons, donc c’était dommage.»

Kobayashi a conservé ses liens avec Toyota qui sont encore intacts aujourd’hui, mais pour 2010, il a été contraint de chercher une voiture en dehors de la marque japonaise. Heureusement, ce siège est devenu disponible chez Sauber.

C’est là que Kobayashi s’est vraiment fait un nom, remportant son seul et unique podium en F1 devant ses fans locaux au Grand Prix du Japon 2012. Au-delà de cela, cependant, il a gagné le cœur des fans pour son style offensif et sa gestion fantastique des pneus.

Malheureusement, lorsque Sauber a rencontré des difficultés financières, Kobayashi a été relâché à la fin de la campagne 2012.

« Sauber a eu des problèmes financiers, donc je n’ai pas été surpris », a-t-il déclaré à propos de sa sortie.

«Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu l’opportunité avec Sauber. D’où je venais était loin de la Formule 1, ma famille ne vient pas du tout du sport automobile.

«Quand j’étais jeune, je voulais juste être pilote de course, même si je ne savais pas ce qu’était la Formule 1 quand j’ai commencé le karting.

«Je pense donc qu’être en Formule 1 à partir de là, j’ai déjà l’impression que c’était quelque chose de différent de ce à quoi je m’attendais.

«C’était vraiment dommage car je ne faisais pas un mauvais travail cette année-là [in 2012]. Perdre mon siège à Sauber était une grande honte, mais d’un autre côté, je n’avais aucune autre offre des autres équipes qui était assez forte pour montrer ce que je pouvais faire en Formule 1.

«En fin de compte, je pense que l’expérience en Formule 1 a été vraiment fantastique pour moi.»

À partir de là, Kobayashi a décidé d’utiliser 2013 comme une année pour trouver une conduite compétitive pour 2014, bien qu’entre-temps, il ait fait des tests pour Ferrari. Il s’est également impliqué dans leur programme GT.

Mais il a ensuite refusé une offre d’essais élargie de Ferrari, revenant à la place sur la grille de Formule 1 avec les retardataires Caterham avec qui il n’a pas réussi à marquer un point en 2014.

Ce serait sa dernière saison en Formule 1.

«C’était très difficile de décider. J’avais le contrat avec Ferrari, mais il n’y avait aucune option pour faire partie du programme de Formule 1 », se souvient-il.

«J’aurais pu faire partie du programme GT mais ce n’était pas la Formule 1. J’aurais peut-être pu faire des tests, mais après un an, je n’avais pas fait beaucoup de tests.

«Je ne souhaitais donc pas être là et je n’avais aucune idée de courir dans une Ferrari. C’est pourquoi j’ai choisi l’autre option avec Caterham, même si ce n’était pas une équipe solide, mais étant simplement en Formule 1 dans les courses, je pense que c’était une option plus réaliste si je pouvais obtenir de très bons résultats là-bas.

Depuis lors, Kobayashi a connu le succès loin de la Formule 1, remportant le titre du Championnat du monde d’endurance 2019-20 au sein de l’équipe Toyota Gazoo Racing. Il a terminé deuxième au Mans à trois reprises.

Mais comme pour tout éventuel retour en Formule 1, Kobayashi a confirmé dans le podcast qu’il se contentait de regarder à la télévision. Ses jours de pilotage en Formule 1 sont derrière lui.

