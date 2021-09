Kandivali East : Une destination résidentielle privilégiée pour les acheteurs de maison dans la banlieue ouest de Mumbai

Bien qu’il existe un intérêt considérable des investisseurs d’un point de vue commercial, les projets résidentiels offrent aux acheteurs ambitieux l’occasion de vivre la meilleure expérience de vie.

Alors que nous entrons progressivement dans la «nouvelle normalité» après la pandémie, nos modes de vie ont considérablement changé. Le besoin d’un havre de paix est devenu plus fort maintenant, et les gens ont pris conscience de l’importance de posséder une maison pour eux-mêmes et leurs familles. En outre, avec une période prolongée de séjour à l’intérieur, le désir d’avoir un espace respirant indispensable et le besoin de se détendre au milieu d’un emploi du temps chargé ont fait surface plus que jamais.

Ce changement de mode de vie et de choix de vie a également entraîné un changement considérable dans les préférences d’achat d’une maison. Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des lieux qui offrent une expérience de vie saine et enrichissante. Dans le même temps, les acheteurs de maison sont également devenus prudents quant à leurs investissements, s’assurant que leur argent est investi au bon endroit et garantit des rendements rentables. Stimulant davantage le sentiment, les taux d’intérêt des prêts immobiliers bas sur plusieurs décennies et diverses initiatives gouvernementales en font le meilleur moment pour acheter la maison de ses rêves qui offre de l’espace, des commodités, de la sécurité et tout le reste.

Le travail à domicile est devenu un phénomène clé maintenant, et par conséquent, les demandeurs de logement recherchent des maisons plus grandes avec des espaces ouverts tels que des terrasses / balcons et sont prêts à dépenser davantage pour s’adapter aux nouvelles réalités. La santé et le bien-être devenant une considération clé et donnant la priorité à la valeur d’avoir un endroit qui vous appartient, les acheteurs préfèrent des développements offrant un environnement plus vert, une pléthore d’installations de premier ordre et un écosystème sûr où résider.

En répondant à ces exigences évolutives, il existe un potentiel énorme pour offrir la meilleure expérience de vie dans les banlieues ouest aux développeurs réputés. L’un des lieux les plus importants de la banlieue ouest est Kandivali East, qui est en train de devenir un quartier résidentiel recherché et encore accentué par la présence de développeurs de catégorie A proposant des développements bien gérés avec des équipements de premier ordre. acheteurs de maison. Cette zone est en tête de liste de contrôle des consommateurs qui cherchent à passer à des développements de catégorie A et ont une probabilité pour les banlieues ouest de leurs cercles sociaux et communautés existants.

En augmentant encore la demande pour l’emplacement, certaines poches résidentielles à venir comme la route Akurli à Kandivali Est ont le potentiel pour que les développements aient de grands espaces ouverts et profitent de la nature sans entraves du parc national de Sanjay Gandhi. Cela améliore le quotient d’habitabilité dans lequel les résidents peuvent vivre dans un environnement de meilleure qualité de l’air avec des températures de 2 à 3 degrés inférieures à celles d’autres endroits. Le voisinage offre les meilleurs établissements d’enseignement, établissements de santé et points de vente au détail et de divertissement. L’autoroute Western Express à proximité assure une excellente connectivité à toutes les parties de MMR. La prochaine ligne de métro Andheri – Dahisar et Dahisar-Bandra-Mankhurd ainsi que d’autres développements d’infrastructure devraient réduire les problèmes de trafic. Rendant Kandivali East plus habitable et assez invitant pour un acheteur potentiel.

Kandivali East est également bien connecté à des centres d’affaires de premier plan hébergeant de nombreuses multinationales et grandes entreprises.

Compte tenu des développements rapides dans la région et du potentiel offert, les développeurs de catégorie A ont lancé et continueront de lancer des projets résidentiels et commerciaux haut de gamme à Kandivali East. Bien qu’il existe un intérêt considérable des investisseurs d’un point de vue commercial, les projets résidentiels offrent aux acheteurs ambitieux l’occasion de vivre la meilleure expérience de vie.

La localité de Kandivali offre le juste équilibre entre la nature et les infrastructures modernes, qui se marie parfaitement avec les exigences du mode de vie contemporain. Témoin de l’énorme potentiel de la région et des avenues adaptées à l’immense croissance de l’emplacement, Kandivali Est continuera d’être une destination résidentielle privilégiée pour les acheteurs de maison.

(Par Prateek Bhattacharya, président – ​​Logements à revenu intermédiaire et abordables, Lodha Group)

