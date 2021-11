Kandji lève 100 millions de dollars de financement de série C pour poursuivre la poussée des entreprises Apple

Kandji, la populaire solution de gestion et de sécurité d’entreprise d’Apple, a annoncé avoir levé 100 millions de dollars en financement de série C. L’évaluation le place à une augmentation de près de 10 fois depuis son cycle de financement de série A il y a un an.

« Il est essentiel que les entreprises gèrent et protègent efficacement les appareils de leurs employés dans le cadre de notre réalité du « travail de n’importe où » », a déclaré Adam Pettit, PDG et co-fondateur de Kandji. « Nous assistons également à une fusion de l’informatique et de la sécurité : 53 % des RSSI ont désormais des responsabilités informatiques, une augmentation de 39 % par rapport à 2019. La solution sans contact de Kandji, avec des correctifs d’applications, des alertes et des modèles de conformité en un clic, fournit des la sécurité tandis que les employés apprécient une expérience personnalisée prête à l’emploi. Adam Pettit, PDG

Kandji compte plus de 1 000 clients répartis dans 40 secteurs d’activité qui déploient, sécurisent et gèrent les appareils Apple sur l’ensemble de sa flotte d’appareils Apple. Certains de ses clients incluent Allbirds, Attentive, Belkin, Lacework, Monzo, Noom, Rackspace, Remitly et Segment.

Kandji a récemment annoncé Kandji Liftoff et Kandji Passport. Kandji Liftoff crée une expérience de configuration macOS élégante qui rationalise la configuration d’un ordinateur prêt pour l’entreprise avec les applications, les paramètres et les contrôles de sécurité appropriés. Kandji Passport est un produit d’authentification qui offre une expérience de connexion transparente avec un seul mot de passe à l’aide de l’IdP d’une entreprise.

« L’avenir du travail est distant et hybride. Kandji aide les entreprises à offrir une expérience élégante et transparente aux employés distants tout en relevant la barre de la sécurité dans l’ensemble de l’organisation », a déclaré John Curtius, associé, Tiger Global. « Les administrateurs informatiques peuvent facilement sécuriser, authentifier et gérer les appareils des employés, permettant aux membres de l’équipe de travailler de n’importe où, sans souci. Nous sommes impatients de voir la croissance continue de l’entreprise Kandji et nous sommes ravis d’investir dans leur succès. John Curtius, associé, Tiger Global

Avec ce nouveau financement, Kandji entame son expansion européenne avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Londres. Au cours de la prochaine année, l’entreprise prévoit d’embaucher 50 employés locaux supplémentaires et d’investir au moins 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. L’équipe de Kandji basée à Londres fournira un support régional aux clients et partenaires existants en Europe. Les clients de Kandji dans la région de l’UE pourront utiliser le nouveau centre de données européen de Kandji à Francfort.

