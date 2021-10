Kandji Passport vise à unifier la connexion macOS avec IdP pour une expérience de connexion unique dans l’entreprise

Aujourd’hui, Kandji a dévoilé Kandji Passport, un produit d’authentification qui crée une expérience de connexion transparente avec un seul mot de passe pour les utilisateurs d’entreprise utilisant des Mac. Kandji Passport vérifie les informations d’identification de l’utilisateur lors de la séquence de connexion macOS par rapport au fournisseur d’identité basé sur le cloud (IdP) d’une organisation, de sorte que les utilisateurs finaux n’ont qu’à se souvenir de leur connexion SSO pour accéder à leur Mac ainsi qu’aux ressources de l’entreprise. Kandji Passport utilise une expérience de connexion Mac native tout en rationalisant les tâches de configuration, de gestion et de sécurité des appareils pour les équipes informatiques.

« Moins de mots de passe à retenir pour les utilisateurs et à gérer pour les administrateurs peuvent améliorer la sécurité de bout en bout d’une organisation », a déclaré Adam Pettit, PDG de Kandji. « De plus, les équipes informatiques voient de nombreux tickets d’assistance provenant d’utilisateurs qui ne peuvent pas se connecter parce qu’ils ne savent pas quel mot de passe utiliser ou qui sont bloqués pour avoir tapé trop souvent le mauvais mot de passe. La synchronisation du mot de passe d’identité cloud et du mot de passe local crée une meilleure expérience utilisateur et réduit la charge de ticket sur les administrateurs Mac.