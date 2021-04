Kane a dit de quitter Tottenham au milieu des liens avec Man United, Lingard “ doit aller en Euros ” car la star est liée au choc du mouvement du Real Madrid, Maddison “ a mis fin aux chances de l’Angleterre ”, – News 24

Restez à jour avec toutes les dernières nouvelles sportives, vues et potins….

PRINCIPALES TÊTES:

James Maddison “ ne peut pas faire confiance ” et la star de Leicester s’est retirée de l’équipe anglaise de l’Euro 2020, tandis que Jesse Lingard DOIT y aller L’ancienne star de Tottenham suggère au club de VENDRE Harry Kane pour financer la reconstruction complète de l’équipe après la performance “ pathétique ” des Spurs contre Manchester La star de United Tottenham, Heung-min Son, a été défendue alors que Troy Deeney affirme que même les ARBITRES exhortent les joueurs à descendre La légende de Man United dit au club de VENDRE Jesse Lingard cet été malgré le sensationnel de West Ham, les Red Devils ont dit de garder Edinson Cavani comme alternative à Kane et Haaland en tant que Gary Neville dit que Mason Greenwood “ a besoin ” de l’attaquant vétéran Cristiano Ronaldo lié au PSG si Kylian Mbappe rejoint le Real Madrid, mais Los Blancos a tendance à signer la star du Borussia Dortmund Erling Haaland à la place, Mikel Arteta confirme que la saison de Kieran Tierney est “ probablement ” terminée alors que le patron d’Arsenal fait le point sur Blessure à Bukayo Saka Tottenham condamne les abus raciaux “ odieux ” de Heung-min Son après sa défaite face à Man United Roy Keane et Jamie Redknapp conti Nue argument de Tottenham alors que la légende de Manchester United prétend que les Spurs ont été “ doux pendant 40 ans ” Jose Mourinho dans une superbe diatribe à Ole Gunnar Solskjaer après que le patron de Man United a martelé pour comportement “ embarrassant ”