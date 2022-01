Kane Brown et sa femme Katelyn fêtent le Nouvel An en donnant naissance à leur deuxième bébé

Kane Brown et sa femme Katelyn avaient plus de raisons de célébrer le réveillon du Nouvel An que le début d’une nouvelle année. Le couple a accueilli leur deuxième enfant, une fille nommée Kodi Jane Brown, ce week-end. Brown, 28 ans, et Katelyn, 29 ans, ont choisi de garder sa grossesse secrète, donc l’annonce a été une grosse surprise pour les fans.

« Nouvelle année, nouveau membre de la famille… bienvenue dans la famille Kodi Jane… secrets enfin dévoilés », a écrit Brown vendredi. Il a également inclus une photo en noir et blanc de Kodi portant une combinaison avec « Hello world, I’m Kodi » imprimé dessus. « Béni avec un autre bel ange Kodi Jane Brown … nous vous aimons tellement », a écrit Katelyn dans son propre post.

Depuis l’annonce de la nouvelle, Brown et Katelyn ont tous deux partagé des photos prises pendant sa grossesse. Les deux, qui partagent également la fille de 2 ans Kingsley, ont choisi de garder le secret. Katelyn a qualifié la confidentialité de « la meilleure décision que j’aie jamais prise ».

« Plonger dans des moments spéciaux avec ma fille et mon mari sans l’influence des réseaux sociaux et du monde extérieur a rendu ce moment encore plus intime et inoubliable », a écrit Katelyn samedi, à côté d’une photo en noir et blanc montrant son baby bump. « Merci pour tous les gentils messages et l’amour. Je suis tellement reconnaissante et bénie d’être la maman de ces petites filles et j’ai hâte d’élever des petites dames fortes, confiantes et douces avec vous [Brown] … tu es l’homme que nous admirons tous. »

Brown était également ravi de partager enfin des photos de famille des neuf derniers mois. Samedi, il a partagé une photo de lui avec Katelyn et Kingsley, qui portaient des robes roses assorties. « Je me suis accroché à ces photos », a-t-il écrit. « J’ai toujours voulu un fils jusqu’à ce que j’aie Kingsley et maintenant je suis bien avec toutes mes filles. »

Le chanteur de « Good As You » et Katelyn se sont mariés en 2018 et ils ont accueilli Kingsley en octobre 2019. En juin 2021, Brown a déclaré à Entertainment Tonight que Kingsley développait déjà une personnalité bien à elle. « Elle a une personnalité sur elle. Elle est sur le point d’avoir deux ans, alors elle ne fait que courir dans tous les sens. Nous attendons juste qu’elle parle », a déclaré Brown avec un sourire. « Elle a dit ‘wow’ aujourd’hui ou ‘Woah’. Elle dit ‘Papa’ parfaitement. »

Brown reprend sa Blessed & Free Tour le 6 janvier à Indianapolis. En 2021, il sort les singles « Memory » avec Blackbear et « One Mississippi ». Il a été présenté sur « Famous Friends » de Chris Young.