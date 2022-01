Kane Brown et sa femme Katelyn Jae Brown accueillent le bébé n°2

Kane marron et Katelyn jae marron terminent 2021 avec une annonce passionnante !

La superstar de la musique country et sa femme depuis trois ans ont surpris les fans le vendredi 31 décembre en annonçant la naissance de leur deuxième enfant. « Nouvel an, nouveau membre de la famille », a écrit Kane en légende d’une publication Instagram présentant les premières photos du nouveau-né. « Bienvenue à la famille Kodi Jane secrets enfin dévoilés. »

Le paquet de joie rejoint la grande soeur Kingsley, 2, dans la famille Brown. Kane et Katelyn ont accueilli leur premier enfant en octobre 2019. « KB3 », le chanteur de « One Thing Right » a sous-titré la première photo de sa fille, publiée sur Instagram à l’époque. « Bienvenue dans la famille Kingsley Rose Brown !!!! »

Un mois après être devenu papa, l’artiste de 28 ans a parlé à E! Des nouvelles du nouveau chapitre passionnant de sa famille. « Ça a été incroyable, mec », a-t-il partagé sur le tapis rouge des American Music Awards 2019. « J’ai deux filles à la maison maintenant. » Comme Kane l’a dit à E! News, sa fille « m’apprend que je peux être patient ».