Kane Brown se blesse en trébuchant à la mi-concert et révèle une vidéo gnarly de sa blessure

Kane Brown s’est blessé lors de son spectacle à la FedEx Arena de Memphis samedi soir, mais n’a pas laissé sa blessure l’empêcher de terminer le spectacle. Le chanteur de « Cool Again », qui a eu 28 ans jeudi, semble s’être tordu la cheville en sautant de la scène. Il est au milieu de sa tournée Blessed & Free, qui a commencé le 1er octobre à Sacramento, en Californie.

Tout en interprétant une chanson, Brown a semblé perdre pied lorsqu’il a sauté de la scène à une plate-forme. Il a ensuite sauté dans la fosse avec les membres du public et son équipe de sécurité est rapidement passée à l’action. Ils se sont rassemblés autour de lui pour l’aider à se relever. Son groupe a continué à jouer, mais ils se sont arrêtés après environ 30 secondes quand ils ont réalisé que Brown n’allait pas se relever immédiatement. Son équipe de sécurité a escorté Brown jusqu’à la scène et il a terminé le spectacle. Certains membres du public ont rapporté que Brown semblait encore souffrir pendant le reste de l’émission, même en larmes, note TMZ. Le Commercial-Appeal a également publié des photos de Brown grimaçant après la blessure.

@kanebrown est tombé de scène à Memphis ce soir #kanebrown #memphis #tmz pic.twitter.com/YFSwdAgvLr – Erin Austin (@erinaustin) 24 octobre 2021

Après le concert, Brown a posté une photo de sa cheville enflée. « Memphis, ça a l’air normal, ça va », a-t-il écrit aux côtés d’un emoji riant. Il a également assuré aux fans sur Twitter que son émission du dimanche soir au State Farm Arena d’Atlanta était toujours en cours. Lorsqu’un fan a affirmé que Brown avait déclaré qu’il était ivre après l’accident, Brown a déclaré que ce n’était pas vrai. « Je n’ai jamais admis que j’étais ivre lmfao après l’avoir fait, j’ai dit que j’étais sur le point de commencer à boire pour soulager la douleur », a-t-il tweeté.

La tournée de Brown marque son retour sur la route après une longue pause pendant la pandémie de COVID-19. La chanteuse de « Good as You » a admis qu’elle était « nerveuse » à l’idée de retourner sur scène. « Je ne savais pas si j’allais me souvenir de mes propres paroles. Mais l’énergie de la foule était tellement géniale. Nous nous sommes bien amusés, et c’était super d’être de retour », a-t-il déclaré au Commercial-Appeal.

Brown travaille également sur son troisième album, son premier depuis Experiment en 2018, bien qu’il ait sorti Mixtape, Vol. 1 en août 2020 en tant que version provisoire. Il a également récemment sorti le single « Blessed & Free », mettant en vedette HER Entre la pandémie et l’accueil récent de son premier enfant, Kingsley Rose Brown avec sa femme Katelyn Jae en octobre 2020, il n’a pas trouvé beaucoup de temps pour enregistrer un album complet.

« C’était un peu bizarre au début d’essayer d’écrire. Honnêtement, je ne savais pas sur quoi écrire, parce que je viens d’être dans la maison depuis un an », a déclaré Brown au Commercial-Appeal à propos de son nouveau matériel. « [Recently] J’ai créé ma propre maison d’édition et mon équipe a pris rendez-vous avec des écrivains, différents écrivains avec lesquels je n’ai jamais travaillé auparavant. Alors j’ai travaillé sur des chansons et j’ai creusé des trucs que j’avais écrits avant [the pandemic]. »