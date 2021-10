Kane Brown tord la cheville sur scène à Memphis et termine son show

Marron Kane s’est blessé en se produisant en live dans le Tennessee, mais il a quand même continué et a terminé son spectacle comme un soldat … parce que, hé, parfois c’est comme ça, non?

La star du country était à Memphis samedi soir, chantant des chansons au FedEx Forum – quand, à un moment donné, il a sauté dans la zone inférieure de la scène … et semble s’être assez tordu la cheville, au point que il a dû sauter complètement.

Vous pouvez voir qu’il souffre gravement pendant que la sécurité s’occupe de lui … pendant que le groupe a continué à jouer pendant 30 secondes environ. Finalement, ils se sont arrêtés – car il était clair que Kane ne reviendrait pas sur scène de si tôt.

Le gars a dû être aidé et escorté – mais il n’a pas débranché le concert…

@kanebrown tu viens de fêter son anniversaire, tu n’es plus aussi jeune qu’avant ! Attendez d’avoir 30 ans et peut-être d’avoir quelques enfants de plus

Sérieusement, j’espère que tu guériras vite ! pic.twitter.com/KPEjVk4xnu

– Nancy B Vickery (@nabarnes) 24 octobre 2021 @nabarnes