Kane demande à Tottenham de partir à la fin de la saison!

17/05/2021 à 20:51 CEST

Le nom de Harry Kane devrait remplir de nombreuses couvertures en Angleterre dans ce marché des transferts à venir. Selon ‘Sky Sports’, l’attaquant anglais aurait à nouveau dit à Tottenham qu’il voulait partir à la fin de la saison. Kane, l’un des meilleurs «9» de la scène mondiale, veut gagner des titres et considère qu’il a besoin de nouveaux défis.

Toujours selon les informations, l’idée de l’attaquant anglais est de continuer en Premier League, où il est devenu l’un des noms propres de la compétition ces dernières années. Ici apparaissent Chelsea, Manchester United et Manchester City, qui auraient contacté l’environnement du joueur pour sonder une éventuelle incorporation.

Les trois équipes seraient en mesure de faire face à une signature qui devrait être un milliardaire. Tottenham n’a pas l’intention de laisser partir son joueur de franchise, mais on sait déjà que si un footballeur veut partir, et plus encore en Angleterre, l’opération finit par être réalisée.

Kane pense que sa phase de joueur «aigu» est déjà terminée et ce n’est pas la première fois que l’environnement fait émerger cette idée. L’Anglais sait qu’à Tottenham il est difficile de se battre pour tous les titres et, à 27 ans, le moment est venu pour vous de vous lancer dans une nouvelle aventure. Le joueur veut que son avenir soit déjà fermé avant la Coupe d’Europe de l’été prochain.