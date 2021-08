Kane dit qu’il continuera à Tottenham

in

25/08/2021 à 14h08 CEST

sport.es

Harry Kane se poursuivra à Tottenham. C’est ce qu’a déclaré l’attaquant anglais sur son compte Twitter, laissant sans effet les éventuelles offres qui pourraient encore parvenir à Tottenham, notamment de Manchester City, qui était le principal sinon le seul candidat à signer l’attaquant qui avait exprimé son souhait d’aller ce l’été dans une équipe de Ligue des Champions.

La réponse des fans est ce qui a motivé la position de Kane, qui a assuré qu’il était pleinement déterminé à continuer dans l’équipe qu’il préside Daniel prélèvement: “C’était incroyable de voir l’accueil des fans des Spurs dimanche et de lire certains des messages de soutien que j’ai reçus ces dernières semaines. Je resterai à Tottenham cet été et je me concentrerai à 100% pour aider l’équipe à atteindre succès”.

De cette façon, le Kane met fin aux spéculations sur son avenir, au moins jusqu’au prochain marché d’hiver.

La Ville est donc sans sa première option pour remplacer Présage et il reste à voir maintenant s’il indiquera Haaland ou Ronaldo.