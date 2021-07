Kane enverra des ondes de choc à Tottenham lors de l’épreuve de force de Monday Levy

in

Selon certaines informations, l’attaquant Harry Kane informera Daniel Levy qu’il souhaite quitter Tottenham pour rejoindre Manchester City lorsqu’il rencontrera le président lundi.

Le skipper anglais est de retour au club après avoir profité d’une pause estivale prolongée après l’Euro 2020. Le joueur de 28 ans a mené les Three Lions à la finale du Championnat d’Europe. C’était une pause bienvenue dans l’examen constant de son avenir domestique.

Mais cela semble sur le point d’atteindre son paroxysme la semaine prochaine alors que des pourparlers de confrontation sont prévus avec les meilleurs hommes des Spurs. L’avenir de Kane au Tottenham Hotspur Stadium a été mis en doute après une interview avec Sky Sports.

Il a admis que gagner de l’argenterie était important dans sa carrière et qu’un nouveau défi pourrait être sur les cartes. Cela a suscité des spéculations sur une sortie estivale, bien que les Londoniens du nord soient restés fermes dans leur désir de le garder.

Le lien City ne disparaîtra pas, cependant, avec des rumeurs selon lesquelles ils devront payer plus de 150 millions de livres sterling. Reste à savoir si ces chiffres sont corrects.

Mais The Telegraph rapporte que Kane poussera à s’éloigner du club cet été. Et il semble qu’il veuille rejoignez son coéquipier anglais Jack Grealish au stade Etihad.

On pense également que l’homme d’Aston Villa fait l’objet d’une offre de méga-dollars de la part des champions de Premier League. Tottenham insiste sur le fait que leur talisman n’est à vendre à aucun prix.

Mais le manager Nuno Espirito Santo ne voudra pas d’un joueur malheureux dans ses livres si les Spurs jouent au dur.

Kane Man City déménage loin d’être facile

Kane pourrait vouloir rejoindre les Citizens mais, comme toujours, l’argent parle dans le football. Les sommes en jeu sont énormes et pourrait voir Pep Guardiola devoir vendre des joueurs pour faciliter l’accord.

Les rapports suggèrent qu’un certain nombre de stars ne sont pas satisfaites d’être un poids dans tout accord possible. Gabriel Jésus et Aymeric Laporte auraient été offerts à Tottenham.

Ni l’un ni l’autre n’était enthousiaste à l’idée et il est possible de débattre pour savoir si City sera en mesure de lever les fonds nécessaires. Il est clair pourquoi Guardiola veut l’homme avec 38 buts anglais dans ses rangs.

Kane est une machine à marquer des buts, avec 221 pour les Spurs sur 336 apparitions toutes compétitions confondues. Et il y a tout lieu de suggérer que sa production augmenterait avec la qualité que City possède dans son équipe.

La saga entourant son avenir s’est tue depuis la fin de l’Euro 2020. Mais la semaine prochaine pourrait être historique pour toutes les parties concernées.

