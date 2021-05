Kane et Hojbjerg entretiennent la flamme de la Ligue des champions

16/05/2021 à 17:33 CEST

Adrià Leon

La victoire durement gagnée de Tottenham contre les loups qui n’étaient pas à la hauteur de leur rival. Match très voyantes à Londres entre deux équipes avec de bonnes propositions offensives qui ptu as eu beaucoup plus d’objectifs dont le marqueur a réfléchi après le coup de sifflet final de Martin Atkinson.

TOT

WOL

Tottenham

Lloris; Reguilón, Eric Dier, Alderweireld, Tanganga; Hojbjerg, Lo Celso (Winks, 69 ‘); Il s’agit de Dele Alli (Ndombélé, 82 ‘), Gareth Bale (Sissoko, 89’) et Harry Kane.

Wolverhampton

Rui Patrício; Semedo, Saïss, Coady, Ki-Jana; Dendoncker, Moutinho; Gibbs-White (Rubén Neves, 73 ‘), Vitinha (Willian José, 63’), Adama Traoré et Fábio Silva (Corbeanu, 82 ‘).

Buts

1-0 M. 45 Harry Kane. 2-0 M. Hojbjerg.

Arbitre

Martin Atkinson. TA: Tanganga (86 ‘).

Incidents

Stade de Tottenham Hotspur.

L’équipe de Londres a commencé à fond, ce qui n’a pas donné de chances claires, mais ils ne sont pas non plus devenus le seigneur et le maître de la réunion. L’avoir Hojbjerg avec un en-tête dans les premières minutes, et aussi Fábio Silva, ce qu’il a répondu à l’époque, même si les Portugais n’auraient pas son meilleur après-midi. Au fil des minutes, les hommes de Ryan Mason ont pris le contrôle du match, prenant ainsi possession.

Les Wolves n’ont pas créé de danger excessif sur le but d’Hugo Lloris, même si une fois arrivés, Tottenham a souffert pour se défendre, notamment dans la voie du milieu, où les stages de Fábio Silva et Adama Traoré, avec le ballon collé au pied, ont fait beaucoup de dégâts. C’est ainsi que l’un des le plus clair pour les visiteurs: Adama mène, place les centres et cède à droite pour Fábio, qui, avec tout le temps du monde, croise trop le ballon.

Dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, Tottenham a beaucoup serré. Première dans une vente aux enchères de Ils sont qui sont sur le point de rentrer dans leur propre but Rui Patricio et Coady, deuxième dans un jeu curieux avec plusieurs tirs sur Rui Patricio que la défense visiteuse a dégagé sous les bâtons jusqu’à deux fois et, enfin, dans un passage millimétrique de Hojbjerg qui, cette fois, Harry Kane en a profité marchander Rui Patricio et faire le premier dans l’après-midi.

La seconde mi-temps a commencé avec une peur des hommes de Nuno Espírito Santo. Un coup de tête de Saïss tout seul au cœur de la petite fille était sur le point d’égaliser le concours. Mais la balle l’a frappé en tombant et le tir est sorti sans force. Les Spurs ont répondu avec une très bonne combinaison en attaque qui s’est retrouvée aux pieds de Reguilón. L’arrière gauche a tenté de battre Rui Patricio mais les Portugais ont réussi à dégager le ballon en corner.

Et avant d’obtenir 2-0, les hommes de Ryan Mason auraient le plus clair, avec deux coups au poteau d’affilée. D’abord de Kane et après Dele Alli, qui a pris le rejet et a frappé l’autre côté, bien qu’avec le même résultat. Le deuxième objectif, maintenant oui, viendrait dans une pièce de grand mérite de Reguilón, qui a empêché le ballon de sortir sur la ligne de touche à deux reprises. Une fois dans la zone, le ballon s’est retrouvé aux pieds de Kane, qui a bien frappé la tension du bâton court, mais Rui Patricio a évité le doublé du «tueur». Ça oui, Hojbjerg, très attentionné, a ramassé le rejet de quitter le parti pratiquement vu pour la condamnation.

Le groupe de Nuno n’était pas petit, qui a eu deux occasions très claires de réduire les distances au bout de quelques minutes. Premier Hugo Silva avec une vente aux enchères franche très simple et ensuite Adama, qu’avec un jeu individuel, la marque de la maison n’a pas trouvé de but pour très peu. Je tente aussi la chance Moutinho, même si, sans but, il a fini par rendre le match long pour l’équipe du Molineux Stadium. Tottenham, qui avait également des options pour prolonger le résultat, a dormi les dernières minutes pour arriver, sans souffrir, aux trois points.