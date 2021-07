Kane et Lewandowski, but ou but pour City

15/07/2021 à 18:15 CEST

Manchester City recherche un attaquant pour la saison prochaine après le départ de ‘Kun’ Agüero et les noms de Harry Kane et Robert Lewandowski sont sur la table. Deux prédateurs de la région qui ont totalisé 64 buts en championnat la saison dernière (23 Kane et 41 Robert), les deux joueurs étant les meilleurs buteurs de leur compétition : Harry en Premier et Lewandowski en Bundesliga.

Un été de plus, il semble que l’argent ne soit pas un problème à Manchester City, qui serait prêt à débourser jusqu’à 120 millions d’euros pour l’attaquant anglais. Kane, qui est resté sur le point d’être champion avec l’équipe anglaise, a 28 ans et pense que pour continuer Tottenham c’est compliqué pour lui au niveau de l’ajout de titres, ce qui dans l’équipe de Pep Guardiola est plus susceptible de se produire.

Pour sa part, l’ensemble ‘skyblue’ suit également de près Robert Lewandowski. Le prix de départ élevé de Kane rend l’affaire compliquée et l’attaquant polonais pourrait changer de décor cet été après avoir tout conquis avec le Bayern Munich tout au long de sa carrière. A 32 ans, le coût oscillerait entre 70 et 80 millions d’euros, un chiffre qui atteint Manchester City lorsqu’il s’agit d’acheter des footballeurs.

En regardant uniquement le sport, Kane et Lewandowski ont tous deux le but entre les sourcils. Les deux footballeurs l’ont prouvé dans ce dernier championnat d’Europe et ils le démontreront dans leurs clubs respectifs la saison suivante. C’est pourquoi à Manchester, ils continueront à se battre sur ce marché des transferts pour que l’un d’entre eux porte du bleu dans les prochains mois.