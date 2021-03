« Kane évolue comme Benzema »

12 Mar 2021 à 16h40 CET

EFE

José Mourinho, technicien du Tottenham Hotspur, a comparé l’évolution en tant qu’avant de Harry Kane avec celui de Karim Benzema, qu’il a dirigé pendant son séjour au Real Madrid. Kane, qui cette saison a marqué 26 buts, est également devenu un joueur fantastique qui donne des passes décisives et compte 16 buts.

« En ce moment, vous voyez Harry Kane et c’est comme regarder Benzema, qui a maintenant 33 ans. Ils sont très intelligents, ils viennent pour recevoir, ils assistent, ils ont transformé leur jeu et à la fin de leur carrière au lieu d’être un pur ‘neuf’ ils deviennent un neuf et demi entre les positions d’attaquant et de milieu de terrain. Ainsi, ils peuvent jouer jusqu’à ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré. Mourinho lors d’une conférence de presse.

« Mais Kane n’a que 27 ans et il est trop tôt pour y penser. »il ajouta. Avec Mourinho dans le Real Madrid, Benzema il a marqué 78 buts en 150 matchs entre les saisons 2010 et 2013, et ensemble ils ont remporté une Ligue, une Super Coupe d’Espagne et une Copa del Rey.