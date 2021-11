Kane explose après la défaite de Tottenham

26/11/2021 à 19:21 CET

Harry Kane était l’un des noms les plus célèbres l’été dernier pour renforcer l’avance de la Manchester City. Malgré les efforts du groupe cityzen, le buteur anglais a dû rester à contrecœur dans un Spurs qui a connu un début de saison très difficile. Maintenant, après la défaite rougissante face à Mura en Conference League, l’attaquant anglais s’est montré très critique et impliqué avec son équipe, quelque chose de surprenant après le feuilleton estival.

Kane, profondément déçu par l’équipe

Après avoir terminé le match contre lui Mura de Slovénie, Harry Kane s’est adressé aux médias et il ne se taisait pas quand il s’agissait d’être critique avec la performance de Tottenham : « C’est inadmissible. Nous n’avons pas bien commencé, nous avons encaissé un but et il nous en restait dix. Dans le second, nous montrons plus de caractère et de lutte. Il semblait que nous allions marquer un but à la fin, mais avec des erreurs immatures à la fin, nous avons concédé un but. C’est inadmissibleCela a été une mauvaise nuit et nous devrons apprendre. »

Ni Conte n’est capable de soulever Tottenham

La tenue londonienne est profondément déçue et il semble que Malgré l’arrivée de Conte, l’équipe est toujours à la dérive. L’entraîneur italien a assuré qu’en ce moment, les Spurs ne sont pas là pour rivaliser avec les grands : « Je dois être honnête et dire qu’au bout de trois semaines et demie je commence à comprendre la situation. Ce n’est pas simple car pour le moment, le niveau de Tottenham n’est pas si élevé. »

Dans ces moments ceux de Londres sont à la deuxième place de leur groupe de Conference League à égalité de points avec Vitesse et ils risquent leur vie le jour suivant et décisif.