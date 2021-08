Kane fait le retour de Tottenham mais Dele garde son sang-froid pour abattre les Wolves

in

Le penalty de Dele Alli en première mi-temps a suffi à Tottenham pour battre les Wolves 1-0 alors que Harry Kane faisait sa première apparition de la saison.

Le milieu de terrain anglais a remporté le coup de pied après avoir dépassé les jambes de Jose Sa, mais cela a semblé dur pour les hôtes. Toutes les discussions avant le match ont entouré Kane et Nuno Espirito Santo a choisi de le lancer sur le banc. Les Spurs sont restés inchangés par rapport à l’équipe qui a battu Manchester City le week-end dernier.

Nelson Semedo est entré dans l’équipe des Wolves alors que Bruno Lage a opté pour une défense à quatre avec Ki-Jana Hoever sur le banc. Raul Jimenez a fait sa première apparition à Molineux depuis neuf mois mais ce sont les visiteurs qui ont pris les devants.

Alli a semblé tomber sur Jose Sa mais s’est relevé pour enterrer le coup de pied sur neuf minutes. Cela aurait été à Kane si l’attaquant anglais avait été sur le terrain.

C’était le premier but du milieu de terrain en Premier League depuis mars 2020 et le prix était pour le moins marginal. Les loups ont estimé qu’ils auraient dû se voir infliger une pénalité quelques minutes plus tard alors qu’Oliver Skipp semblait commettre une faute sur Semedo.

Cependant, l’arbitre Stuart Attwell n’était pas d’accord. Le match s’est poursuivi sur un rythme soutenu, avec les fidèles de Molineux juste derrière leurs héros.

Chaque touche que Jimenez a faite a été acclamée par les chevrons et il a presque rendu hommage à ses fans adorateurs à la 27e minute. Cependant, le tir de curling du Mexicain n’était qu’à un mètre au-dessus de la barre.

La tactique de Tottenham est devenue claire au fur et à mesure que la mi-temps avançait, avec plusieurs longues balles au-dessus. Mais l’arrière-garde des Wolves était sereine et a fait face à la menace.

Adama Traoré a commencé à diriger le jeu alors que les loups devenaient de plus en plus dominants. Et un Japhet Tanganga frustré a été le premier joueur dans le carnet de notes de l’arbitre alors qu’il claquait Marcal.

L’homme aux loups a réussi à se lever mais avait l’air pire pour l’usure. Skipp l’a rapidement suivi dans le livre alors que Traoré continuait de tourmenter les joueurs des Spurs avec son habileté et son rythme.

Ruben Neves a tiré le coup franc qui en a résulté mais Hugo Lloris a bien géré son effort à longue distance. Les loups n’ont pas eu la chance d’être menés 1-0 à la mi-temps après avoir joué leur rôle pendant 45 minutes divertissantes.

Les hôtes ont commencé la deuxième période de la même manière, les attaquants des Spurs ayant du mal à obtenir une vraie possession. Et Semedo a sorti les supporters locaux des sièges avec un tir qui a décollé du coin supérieur en 52 minutes.

Mais les Londoniens ont finalement eu de la joie lorsque Pierre-Emile Hojbjerg a sorti Son Heung-min sur la droite. Le tacle glissé opportun de Max Kilman a empêché un certain but.

Les hommes de Lage auraient dû être à égalité à la 61e minute lorsque Traoré s’est retrouvé en tête-à-tête avec Lloris. Le Français a cependant remporté la bataille en gardant le ballon avec ses pieds.

Kane de retour aux affaires

Et puis le moment est arrivé que tous les fans des Spurs voulaient, alors que Kane est entré dans l’arène à la 71e minute sous les applaudissements des fans en visite. Il a fallu 10 minutes au skipper anglais pour voir le but pour la première fois.

Bergwijn a bien fait de retenir trois joueurs des Wolves avant de trouver l’attaquant. Mais Sa a réussi à empêcher ce qui aurait été un but populaire parmi les fans visiteurs.

Le résultat signifie que les Spurs ont gagné deux sur deux, mais les Wolves se considéreront comme extrêmement malchanceux de ne pas avoir pris au moins un point.