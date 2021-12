Kane Hodder incarnera Leatherface dans un jeu de massacre à la tronçonneuse au Texas

Le massacre à la scie à chaîne du Texas se produira dans l’arène du jeu vidéo, avec Kane Hodder prêt à représenter l’emblématique Leatherface dans le jeu. Gun Interactive a dévoilé une bande-annonce du jeu aux Game Awards jeudi, et vous pouvez la voir ci-dessous.

De plus, Fangoria rapporte que Hodder, mieux connu sous le nom de Jason Vorhees dans la franchise du vendredi 13 des parties sept à neuf ainsi que vendredi 13: The Game.

Le jeu sera un jeu d’horreur multijoueur asymétrique et sortira sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5. Le jeu sera basé sur le film original réalisé par Tobe Hooper en 1974.

Le directeur créatif de Gun Interactive, Ronnie Hobbs, a déclaré : « Ce n’est un secret pour personne que l’original The Texas Chain Saw Massacre est probablement mon film d’horreur préféré jamais créé. Avoir la chance de vraiment plonger dans le monde de cette IP avec l’équipe de Gun et travailler avec Sumo pour donner vie à cette vision a été presque surréaliste. J’ai hâte que tout le monde voie plus de ce que nous faisons. Darren Campion, producteur exécutif chez Sumo Nottingham ajoute : « Nous sommes incroyablement excités de révéler enfin ce sur quoi nous avons travaillé ici à Sumo Nottingham. Être le premier à vraiment donner vie au monde du massacre à la scie à chaîne au Texas était une opportunité qui ne pouvait pas être passée. Le classique culte terrifie et envoûte les gens depuis plus de 40 ans et nous sommes ravis de la façon dont le jeu se développe, nous avons hâte que les fans, anciens et nouveaux, fassent partie de cette expérience vraiment authentique.