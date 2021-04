Kane, le 9 de Pochettino pour le PSG si Mbappé part

12/04/2021

Mauricio Pochettino se prépare au pire. Face à une possible déroute de ses deux hommes clés (Mbappé au Real Madrid et Neymar au Barça), le sélectionneur argentin déplace déjà sa carte afin de remplacer les énormes lacunes qui seraient laissées à la fois par le français et le brésilien. D’après ce qu’ils disent en Angleterre, Pochettino s’est déjà entretenu avec Harry Kane pour lui demander quelles intentions il aurait pour la saison prochaine.

Souviens-toi que Pochettino et Kane ont déjà travaillé ensemble à Tottenham, dans une étape très réussie pour les “ Spurs ”, maintenant dirigé par José Mourinho. La confiance et les performances que Pochettino a obtenues de Kane sont l’une des raisons qui pourraient inciter l’attaquant anglais à signer pour le PSG, bien qu’avant les Gaulois devront se battre contre Manchester City. Bien que Guardiola ait déclaré que son équipe ne ferait probablement pas de gros investissement cet été, la réalité est que le départ d’Agüero verra le “ skyblue ” se renforcer avec un avant-centre de premier ordre. Et là, avec Erling Haaland, Harry Kane est le grand candidat.

Le ‘Daily Mirror’ anglais assure ce lundi que l’avenir de Kane dépend en grande partie du fait que l’équipe finisse par se qualifier pour la prochaine Ligue des champions ou non.. En ce moment, cette option est compliquée, puisque les Spurs sont sixième avec 49 points, six des places qui donnent accès au maximum de compétition de clubs continentaux.

L’intention de Tottenham est de conserver Kane même si l’équipe ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions, bien que les “ Spurs ” soient conscients qu’il sera difficile de retenir l’attaquant s’il ne l’atteint pas.

De plus, depuis la France, ils insistent sur le fait que Pochettino essaie de convaincre Leonardo qu’il décide d’aller pour les Britanniques.