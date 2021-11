Kane obtient un tour du chapeau alors que les Blackhawks battent les Sénateurs pour une première victoire

Patrick Kane a ressenti toutes les pertes qui pesaient sur les Blackhawks de Chicago, même lorsqu’il était absent de l’équipe à cause de COVID-19.

Ce poids a disparu maintenant.

Kane a récolté trois buts et une mention d’aide à son retour dans l’alignement, et les Blackhawks ont battu les Sénateurs d’Ottawa 5-1 lundi soir pour leur première victoire de la saison.

« C’est tout simplement énorme d’obtenir le premier », a déclaré Kane. « Maintenant, nous avons en quelque sorte retiré ce singe de notre dos. »

Marc-André Fleury, qui a effectué 29 arrêts dans une autre solide performance, a estimé que Kane était un peu erroné dans son évaluation.

« C’est plus un gros gorille », a déclaré Fleury en souriant. « Ce n’était pas qu’un petit singe. »

Mené par Kane, Fleury et Brandon Hagel, qui a marqué deux fois, Chicago s’est amélioré à 1-7-2 devant un United Center à moitié plein. Le capitaine Jonathan Toews a récolté trois mentions d’aide.

Kane a été écarté des quatre matchs précédents en raison du protocole COVID-19 de la LNH. Il s’est entraîné lundi matin, puis a convaincu l’entraîneur Jeremy Colliton qu’il était prêt à partir.

Il avait raison.

« Kane est venu jouer aujourd’hui et il nous a séparés », a déclaré l’entraîneur d’Ottawa DJ Smith. « Quand Kane est sur la glace, il faut en être conscient, et il a eu trop de regards libres. »

Chicago a cruellement manqué la capacité offensive unique de Kane. Il a perdu 1-0 à St. Louis samedi soir, terminant avec 25 tirs au but.

« Cela nous donne juste un facteur de différence. À chaque changement, il est une menace », a déclaré Colliton.

Matt Murray a effectué 26 arrêts pour Ottawa lors de son premier match depuis qu’il a reçu un coup de genou à la tête lors d’une défaite de 3-2 contre les Rangers de New York le 23 octobre. Alex Formenton a stoppé l’offre de Fleury pour son 68e blanchissage en carrière avec son deuxième de la saison 1:41 dans le troisième.

Le septième tour du chapeau de Kane en saison régulière lui a donné 408 buts en carrière, le plaçant devant Steve Larmer pour la troisième place sur la liste des franchises. Il a également dépassé Denis Savard pour la troisième place sur la liste de points des Blackhawks avec 1097 points.

« Cela signifie beaucoup », a déclaré Kane. « La franchise Original Six, tant de grands joueurs sont passés par ici. »

Chicago a pris une avance de 2-0 lorsque Kane a converti un revers en avantage numérique à 2:09 en seconde. Kane a ensuite enterré une passe transversale d’Erik Gustafsson à 1:22 dans le troisième, et a porté le score à 5-1 lorsqu’il a battu Murray dans les jambes du gardien de but lors d’une échappée avec 12:43 à jouer.

Les Sénateurs ont perdu pour la quatrième fois en cinq matchs au total. Il s’agissait de leur septième défaite consécutive contre les Blackhawks.

« Nous n’avions pas de bonnes jambes pour une raison quelconque », a déclaré Smith. « Nous n’étions pas affûtés. On pouvait le voir dès notre premier avantage numérique. Nous avons eu beaucoup d’élan en première période et ils ont marqué en premier. Nous avons travaillé en montée toute la nuit.

Chicago a pris une pause à 27 secondes de la troisième période lorsque le tir de Hagel près de la ligne bleue a dépassé un Murray projeté pour une avance de 3-0. C’était le troisième de la saison de Hagel.

REPORTÉ

Les Blackhawks ont reporté la soirée de l’héritage de Marian Hossa à la suite d’un rapport indépendant qui montrait que l’organisation avait mal géré les allégations selon lesquelles un entraîneur adjoint aurait agressé sexuellement l’ancien choix de première ronde Kyle Beach lors de la course de l’équipe à la Coupe Stanley en 2010.

Hossa sera intronisé au Temple de la renommée du hockey le 15 novembre. Sa soirée d’héritage était prévue pour le 9 novembre.

« Tout le monde a convenu que c’est un moment important pour notre organisation de réfléchir plutôt que de célébrer », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Marian et l’équipe de direction du club savent tous que nous devons regagner la confiance de notre communauté alors que nous assurons la responsabilité au sein de notre organisation suite au courage de Kyle Beach de se manifester. »

SUIVANT

Sénateurs : Au Wild du Minnesota mardi soir.

Blackhawks : Accueillez les Hurricanes de la Caroline mercredi soir.