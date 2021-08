Kane s’est entraîné dur, a rejoint la WWE et est passé du frère de The Undertaker au maire d’un comté américain

in

Ce n’est pas tous les jours que l’on passe de lutteur de monstres masqué et gravement brûlé à maire, mais tout le monde n’est pas Kane.

Glenn Jacobs, l’homme qui a dépeint la légende de la WWE lors de sa course dans la célèbre Attitude Era, a remporté les élections primaires républicaines pour le siège du maire du comté de Knox, Tennessee en 2018.

Le maire Kane – alias Glenn Jacobs – a raccroché son masque pour se lancer en politique

Il est également un ancien triple champion du monde, ayant remporté 19 championnats dans la plus grande promotion de lutte de la planète.

La carrière de Kane à la WWE a duré 23 ans, mais il a mis du temps à trouver ses marques.

Le maintenant âgé de 54 ans est né en Espagne et a fait ses débuts dans la lutte à 25 ans dans la région de St. Louis, Missouri.

Étant donné qu’il mesurait 6 pieds 9 pouces, il n’a pas fallu longtemps à la WWE pour remarquer un vrai grand homme qui pouvait aussi bouger.

Ses premières années au sein de l’entreprise ne se sont cependant pas bien passées. Il a d’abord fait ses débuts en tant que Mike Unabomb, puis est revenu en tant que dentiste de Jerry ‘The King’ Lawler – oui, dentiste – le Dr Isaac Yankem.

En 1996, ce gadget avait suivi son cours et il dépeignait maintenant le «Fake Diesel» après le départ du vrai – Kevin Nash – pour la WCW.

L’histoire entre Kane et The Undertaker est l’une des meilleures que la WWE ait jamais faites

Enfin, fin 1997, après une longue histoire taquinée entre Paul Bearer et The Undertaker, Kane a fait ses débuts en tant que frère de The Deadman et une star est née.

Faire face à Taker et s’aligner avec lui pour former les Frères de la Destruction a fait de lui un joueur instantané, mais étant donné la complexité de son personnage, il a certainement fait des choses étranges.

Kane a porté un masque pendant la majeure partie de sa carrière et, pendant les six premières années, il a été conservé car dans son scénario, il portait des brûlures.

En raison de son enfance tourmentée, il attaquait les gens de manière démente, comme brancher une batterie de voiture aux soldats de Shane McMahon, il a mis le feu à The Undertaker dans un cercueil, il a enfermé Paul Bearer dans un congélateur, l’a poussé à sa mort supposée et enterré son frère dans le béton.

WWE

Kane a remporté le titre de la WWE en 1999, mais seulement pour une journée

Et pourtant, il a utilisé tout cela pour devenir membre du gouvernement des États-Unis.

La lutte a souvent été la cible de nombreuses blagues pour les hommes adultes et lorsque le membre du Congrès Tim Ryan a fait une remarque désinvolte plus tôt cette année, Kane a pris un grand plaisir à le faire taire.

«Je viens de sortir de #StateOfTheUnion. J’en ai eu assez. C’est comme regarder la lutte professionnelle. Tout est faux », a écrit Ryan à propos de la SOTU de Trump.

Monsieur, votre déclaration est emblématique de l’élitisme déconnecté, si typique de Washington, qui a aliéné d’innombrables Américains ordinaires. La lutte professionnelle apporte de la joie à des millions de personnes dans le monde. Les politiciens comme vous n’apportent généralement que de la misère. https://t.co/QgR2gtMKze – Glenn Jacobs (@GlennJacobsTN) 5 février 2020

Kane a répondu : « Monsieur, votre déclaration est emblématique de l’élitisme déconnecté, si typique de Washington, qui a aliéné d’innombrables Américains ordinaires. La lutte professionnelle apporte de la joie à des millions de personnes dans le monde. Les politiciens comme vous n’apportent généralement que de la misère.

À partir de 2015, Kane n’a fait que des apparitions sporadiques à la WWE, dont beaucoup ont été des réunions d’équipe avec ses partenaires les plus célèbres, The Undertaker et Daniel Bryan.

Kane et The Undertaker se sont périodiquement réunis au fil des ans

De nombreux lutteurs ont cité l’intelligence de Kane au fil des ans. Bien sûr, les fans l’ont rarement remarqué en raison du peu de discours de son personnage au début et des connotations perverses qui l’ont suivi tout au long de son mandat à la WWE, mais ils ont eu un aperçu lorsqu’il a commencé à écrire des blogs sur ses opinions politiques en 2008.

En mai 2016, Kane, libéré du programme toujours exigeant de la WWE, a déclaré son intérêt à se présenter à la mairie du comté de Knox. En mars 2017, il est officiellement entré dans la course en tant que républicain.

Il a d’abord remporté la primaire républicaine avec seulement 17 voix pour se présenter, mais il remporterait les élections en mai 2018 par un glissement de terrain.

Il a fait des apparitions à la WWE alors qu’il occupait son rôle de maire – même en le reconnaissant à l’écran – depuis son élection.

Il a remporté le titre 24/7 de R-Truth et a été attaqué par The Fiend en 2019.

Du point de vue de Kane, après des années à la WWE, ce n’était pas trop difficile pour lui de se concentrer sur autre chose.

« Sortir et jouer est toujours génial, surtout quand vous sortez pour WrestleMania et qu’il y a 100 000 personnes là-bas.

« C’est la chose la plus incroyable qui soit, c’est juste indescriptible.

« De la même manière, c’est un travail difficile. Les gens regardent et ils nous voient pendant 10 minutes à la télévision et ils pensent que c’est tout le travail. C’est beaucoup plus dur que ça.

« Tout le monde voyage tout le temps. J’ai passé facilement 250, 300 jours par an sur la route pendant 20 ans. Cela vous pèse. Quand les gens disent ‘tu te fais beaucoup tabasser sur le ring’, je me dis ‘ce n’est pas la partie difficile !’ Oui, c’est très physique, mais, vous savez, j’ai joué au football, j’ai joué au basket, c’est ce que j’aime. C’est y arriver, se rendre au prochain spectacle qui était souvent un défi.

Le maire Jacobs en campagne électorale

Alors que la mortalité dans le ring de Kane se rapprochait, il a commencé à réaliser ses autres passions dans la vie. The Big Red Machine avait appris à quel point le gouvernement – ​​national et local – pouvait avoir une influence et pour le prochain chapitre de sa vie, il voulait y jouer un rôle.

Si un lutteur meurtrier pouvait devenir un politicien de premier plan, il n’y aurait vraiment plus de surprises. Tout ce qu’il faut, c’est que The Rock donne aux gens ce qu’ils veulent, devienne président et pose le SmackDown sur Capitol Hill…