Kane veut que Man United ou Man City déménage mais “ Chelsea ne peut être exclu ”, le Bayern Munich “ confiant ” d’atterrir Haaland, Ashley rend le personnel de Newcastle superflu, Nuno est lié en tant que remplaçant de Mourinho à Tottenham – Football New LIVE

Tenez-vous au courant des dernières actualités sportives, des opinions et des potins…

PRINCIPALES TÊTES:

Chelsea jusqu’aux demi-finales, mais a averti qu’ils “ seraient séparés ” par des joueurs comme le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions.Neymar frappe le poteau et la barre transversale alors que le PSG tient pour se venger du Bayern Munich.Harry Kane à Chelsea “ ne peut être exclu ” car transfert de spéculation autour de l’avenir de la star de Tottenham monte Harry Kane au Paris Saint-Germain “ impossible ” avec les contrats de Neymar et Kylian Mbappe, mais David Ginola dit que l’attaquant de Tottenham pourrait rejoindre un autre club londonien que Harry Kane a une décision de transfert à prendre avec Man United et Man City qui se cache, Mais gagner des trophées à Tottenham et être un homme d’un seul club signifierait que plus d’Arsenal serait mieux sans Pierre-Emerick Aubameyang, dit Darren Bent – mais les statistiques confirment-elles la prétention de l’ancien attaquant de Tottenham “ jouer avec 10 hommes ”? Manchester United prêté Jesse Lingard comparé à George Best et Diego Maradona dans un superbe appel talkSPORT en tant que marques hôtes Le héros de West Ham “ Messi Lingard ” Les fans de Southampton commencent à se retourner contre Ralph Hasenhuttl “ – Les saints ont de “ graves problèmes ” avant la demi-finale de la FA Cup. finale contre Leicester, a déclaré talkSPORT