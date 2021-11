Kanell sur les débats CFP, NBA Tales From the Couch et QB Stock Update

Russillo partage quelques réflexions de la NBA sur les Hawks, les Bulls, les 76ers et la mêlée Nikola Jokic-Markieff Morris (0:40). Ensuite, Danny Kanell se lance dans un débat sur le dernier classement des éliminatoires du football universitaire, pourquoi il a l’Oklahoma si haut, que faire avec Cincinnati et si l’Alabama pourrait se qualifier avec deux défaites. De plus, lui et Ryen revisitent ce que c’était quand Danny a été licencié chez ESPN et la fin de Russillo & Kanell (17:25). Ensuite, Ryen, Ceruti et Kyle clôturent le Q2 du jeu boursier QB et se déplacent pour le Q3 (1:09:25), avant que Ryen ne réponde à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (1:19:35).

Hôte : Ryen Russillo

Invité : Danny Kanell

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

