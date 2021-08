Kang est-il le prochain Thanos ? Voici ce que l’auteur de ‘Loki’ a à dire

Certaines des meilleures surprises de Loki sont survenues lors de la finale épique de la série. Marvel a dévoilé le vrai leader de la TVA, et a également présenté le multivers. Mieux dit, nous avons vu une variante du méchant qui déclenchera la guerre multiversale : He Who Remains (une variante de Kang joué par Jonathan Majors). Ce n’est pas vraiment un méchant, car c’est lui qui essaie de contrôler la réalité et d’empêcher le chaos multiversal. Le vrai Kang apparaîtra plus tard sur la route. J’ai déjà expliqué pourquoi la révélation de Loki Kang est si brillante pour le MCU, et pourquoi cette version puissante de Kang pourrait être beaucoup plus dangereuse que Thanos. Mais seul Marvel sait si Kang est une menace de niveau Thanos dans le MCU. Et Marvel n’est pas tout à fait prêt à le dire.

L’écrivain de Loki Michael Waldron a expliqué sur le podcast The Playlist que la variante Kang était le méchant qu’ils avaient toujours voulu pour la série. Il a dit qu’il voulait que Kang soit le méchant principal de la série Disney + depuis le début. Il semblait évident que l’homme derrière le rideau devait être ce personnage de Celui qui reste. Tout comme dans les bandes dessinées.

Il a dit que Celui qui reste semble avoir beaucoup en commun avec Immortus. Waldron a ajouté que cela semblait être une opportunité passionnante “de rendre notre émission encore plus importante au sein du MCU”.

Kang sera-t-il le prochain Thanos ?

Waldron a déclaré qu’en étoffant le script de Loki, ils ont réalisé que faire une histoire de voyage dans le temps signifie en fait faire une histoire multivers. La TVA n’empêche pas le voyage dans le temps, elle empêche un multivers dangereux. Et c’est dans ce contexte qu’il faut avoir une version de Kang. Heureusement, Marvel était d’accord avec le point de vue de Waldron et nous avons eu notre premier aperçu de Kang à Loki.

L’une des grandes choses dans les monologues des majors dans la finale de Loki est la peur palpable de Kang. Celui qui reste a peur de lui-même. Le fait que Thanos vit théoriquement dans de multiples réalités contrôlées par les variantes de Kang devrait être une indication de sa puissance réelle.

Mais Waldron n’est pas prêt à dire définitivement si Kang est une menace au niveau de Thanos. Il a souligné que Majors est un «enfer d’acteur, un sacré interprète». Et Waldron nous a rappelé une chose inquiétante que Majors a dit comme celui qui reste : “Vous pensez que je suis mauvais, attendez de rencontrer mes variantes.”

L’écrivain, qui a également écrit le scénario de Doctor Strange dans le multivers de la folie, a également abordé les différences entre Thanos et Kang. Il a dit qu’ils avaient tenté de créer une “énergie différente” avec Celui qui reste. Thanos est “très mesuré” et “principal, presque moine dans ses aspirations diaboliques”. Mais Celui qui reste est «une présence beaucoup plus écureuil, chaotique, narcissique».

Vous pouvez écouter l’interview complète de Waldron sur ce lien. Le podcast contient également un autre grand bijou. Waldron a reconnu avoir consulté pour Spider-Man: No Way Home, ce qui implique apparemment que Spider-Man 3 est une histoire multivers.

