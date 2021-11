Kang-in Lee a été remplacé à Vallecas par erreur

23/11/2021 à 14:29 CET

Place Luis García, entraîneur de Majorque, a reconnu après la défaite (3-1) à Vallecas contre le Rayo que le Sud-Coréen Kang-in Lee, remplacé par Jordi Mboula à la 55e minute alors qu’il était le meilleur joueur de l’équipe, il n’aurait pas dû quitter le terrain.

« C’était un problème de communication (avec son deuxième Pedro Rostoll), je n’ai pas eu à partir Kang-in Lee et sortit ; quand tout va mal, tout va mal », a-t-il avoué Place García, qui a vu le match depuis une cabine et non sur le banc de Vallecas lorsqu’il a terminé son deuxième et dernier match de sanction pour le carton rouge qu’il a vu à Cadix.

« Ils ne m’ont pas écouté, on ne s’est pas entendu (au téléphone avec leurs assistants). Mais bon, ce sont des choses qui tournent mal et je ne vais pas tuer ceux qui étaient à terre, au contraire, ils le font tout ce qu’ils peuvent, même si au final c’est un peu inconfortable », a expliqué l’entraîneur madrilène.lire il a été averti en première mi-temps. « J’ai dit attention à Kang-in parce que nous avons déjà eu l’expérience de Valence quand ils l’ont expulsé avec un jaune et le changement a été Antonio (Sánchez), mais bon, ce sont des choses qui tournent mal », a-t-il répété Place García.

Il a ajouté qu’il suivait le match depuis « un endroit où il ne pouvait pas très bien voir » et que le double changement devrait être Ange (Rodriguez) pour Fer (enfant) et Jordi (Mboula) pour Antonio Sanchez.

« Je ne sais pas ce qui se serait passé (avec lire sur le terrain), peut-être avaient-ils pris une carte ; c’est un échec, c’est tout. C’est la vérité et nous n’avons pas à cacher les situations qui se produisent », a fait remarquer l’entraîneur majorquin.