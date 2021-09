Kangana premier choix pour ‘Sita’ et le film n’a jamais été offert à Kareena, Deepika, selon l’écrivain Manoj Muntashir

Kangana jouera le rôle principal dans L’Incarnation : Sita

L’acteur de Bollywood Kangana Ranaut qui est revenu au grand écran avec le biopic Jayalalitha, Thalaivi a récemment fait une annonce officielle pour être le leader du drame d’époque à venir, “The Incarnation: Sita”. Buzz dans la ville des guirlandes a suggéré plus tôt que le scénario du film avait déjà été proposé à Deepika Padukone et Kareena Kapoor, mais maintenant l’un des scénaristes du scénario, Manoj Muntashir a précisé que les réalisateurs n’avaient jamais vraiment approché d’autres actrices comme ils l’avaient déjà fait. l’actrice ‘Queen’ en tête.

Dans une conversation avec Free Press Journal, parlant du film à venir et de sa caractérisation, Muntashir a expliqué que Kangana figurait sur leur « liste de priorités » et que les réalisateurs n’avaient jamais approché d’autre acteur car ils voulaient toujours que Kangana joue le rôle principal. Il a ajouté que le rôle-titre avait plusieurs nuances et que Kangana était la meilleure solution de ce point de vue.

Kareena Kapoor, connue pour s’exprimer sur les disparités salariales entre les sexes dans l’industrie, a été critiquée par les internautes pour avoir prétendument augmenté ses honoraires lorsqu’on lui a proposé le rôle. Les rumeurs ont suggéré qu’elle avait demandé Rs 12 crore pour le film qui nécessitait un engagement plus long de sa part. L’acteur n’a cependant jamais directement répondu à la polémique.

Expliquant davantage pourquoi Kangana est le mieux adapté pour le rôle, Muntashir a déclaré que l’acteur est profondément spirituel et a été élevé d’une certaine manière et qu’il n’est pas nécessaire de la pousser à être dans cette zone. Il a en outre partagé comment au moment où il a discuté du rôle avec elle, il y avait un « scintillement » dans ses yeux. Parlant de la façon dont Sita a été scénarisée dans le film, Muntashir a ajouté que son rôle principal n’était pas “vulnérable, timide et timide” et au contraire prend ses décisions, prend position, porte-drapeau du “féminisme indien” et un modèle.

Le film qu’il a partagé sera un film déterminant pour la carrière des acteurs et de l’équipe dont il espère qu’on se souviendra longtemps, s’il est bien fait. Le film, réalisé par Aluakik Desai, également co-scénariste, sera réalisé à grande échelle avec un gros budget, a-t-il révélé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.