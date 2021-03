Kangana Ranaut applaudit l’actrice de ‘Pagglait’ Sanya Malhotra: ‘Vous méritez tout et bien plus’

Kangana Ranaut félicite Sanya Malhotra pour Pagglait

Sanya Malhotra, se réjouissant du succès de son film original sur le Web, «Pagglait» a attiré l’attention de l’actrice Kangana Ranaut, quatre fois primée au National Award. L’actrice l’a félicitée pour sa récente performance et lui a adressé ses meilleurs vœux pour la même chose.

Prenant Twitter, elle a généreusement félicité Sanya et ajouté qu’elle méritait toute l’admiration qui se présentait à elle. Pagglait a reçu d’excellentes critiques de la part des critiques de cinéma et des amateurs de frénésie et Sanya jouant le rôle central a été applaudie pour sa performance frappante.

«Elle est tellement bonne…. Je suis ravi que les gens reconnaissent son talent, j’ai entendu dire que #PagglaitOnNetflix se débrouillait incroyablement bien… tellement heureuse pour toi Sanya tu mérites tout et bien plus encore… beaucoup d’amour pour toi. » a déclaré l’actrice en partageant un tweet de l’actrice.

Elle est tellement bonne…. Je suis gald que les gens reconnaissent son talent, j’ai entendu dire que #PagglaitOnNetflix se débrouillait incroyablement bien … tellement heureuse pour toi Sanya tu mérites tout et bien plus encore … beaucoup d’amour pour toi ❤️ https://t.co/d5lVvyLbwN – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 30 mars 2021

Une Sanya ravie en réponse aux éloges de Kangana a tweeté: «Merci beaucoup. Cela signifie vraiment beaucoup. L’actrice après avoir fait ses débuts avec Dangal d’Aamir Khan a continué à jouer dans plusieurs films comme Pataakha de Vishal Bhardwaj, Badhaai Ho, Shakuntala Devi, Photograph, Ludo.

Kangana a précédemment pris racine pour Mrunal Thakur et Radhika Madan en tant que talents à venir.

Pagglait, fonctionnant sur Netflix raconte l’histoire d’une jeune femme qui a perdu son mari après quelques mois de mariage et découvre plus tard l’amour de sa vie, tout en essayant de connaître son mari, se découvre. Le drame familial est écrit et réalisé par Umesh Bisht. » Le film co-stars Sayani Gupta, Ashutosh Rana, Sheeba Chaddha, Raghubir Yadav dans d’autres rôles. Le film est coproduit par Gennet Monga et Ekta Kapoor.

