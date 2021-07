Kangana Ranaut contre Taapsee Pannu, encore une fois ! “Cela ne vous dérange pas que les acteurs de grade B utilisent mon style”, déclare la star de Thalaivi sur Insta

Cela ne me dérange pas que les acteurs de grade B utilisent mon style, mon nom ou des stratégies de carrière générales pour se promouvoir ou promouvoir leur carrière : Kangana Ranaut (Source photo : IE)

Kangana Ranaut et Taapsee Pannu : La lutte sans fin entre l’acteur Kangana Ranaut et Taapsee Pannu continue d’être tendance sur les réseaux sociaux de temps en temps. Kangana Ranaut a plusieurs fois qualifié l’actrice (Taapsee Pannu) de « copie Sasti » et d’acteur de grade B dans le passé. L’acteur a de nouveau répondu à la déclaration de Taapsee Pannu où l’acteur a dit que Kangana est trop hors de propos pour moi dans ma vie. Je n’ai aucun sentiment pour elle, bon ou mauvais, a-t-elle déclaré dans la déclaration à HT.

Kangana a immédiatement répondu à la déclaration de Taapsee sur son Instagram. Dans la série d’histoires, elle a écrit : « Elle avait l’habitude d’appeler les producteurs et de mendier pour des rôles que j’ai rejetés. Et regardez-la aujourd’hui. Auparavant, elle était fière d’être qualifiée de Kangana d’un pauvre producteur et maintenant c’est elle qui m’appelle sans importance aujourd’hui. Les humains et leur nature, les deux sont étranges ». Elle a en outre souhaité bonne chance à l’actrice pour le film et a déclaré: “Quoi qu’il en soit, tout le meilleur avec votre fille de cinéma, et aussi, essayez de promouvoir vos films sans utiliser mon nom”.

Kangana a partagé une autre déclaration sur Instagram et a déclaré: cela ne me dérange pas que les acteurs de grade B utilisent mon style, mon nom ou des stratégies de carrière générales pour se promouvoir ou promouvoir leur carrière. Bien sûr, ils utiliseraient mon nom. Ayant grandi dans l’industrie, j’étais trop inspiré par les acteurs qui l’ont fait avant moi. Mais je ne leur ai jamais manqué de respect et j’ai toujours montré un immense respect pour ceux qui m’ont inspiré comme Waheeda ji, Vyjanthimala ji et Sridevi ji. Mais ceux qui marchent sur les autres uniquement pour s’élever dans la vie doivent également se rappeler leur place.

Les réactions passionnées sont survenues dans le contexte de la déclaration de Taapsee au Hindustan Times, où l’acteur a déclaré que je n’avais aucun sentiment pour Kangana, qu’il soit bon ou mauvais. La haine et l’amour viennent tous les deux du cœur et si vous êtes indifférent envers cette personne (celle qui n’a aucune valeur ou pertinence dans votre vie), je pense que c’est le pire sentiment qu’une personne puisse avoir pour quelqu’un. Donc, ça n’a pas vraiment d’importance pour moi.

