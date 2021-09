Kangana Ranaut décroche le rôle de Sita dans le film dramatique d’époque “The Incarnation- SITA” – voir les détails

in

L’actrice de Thalaivii s’est tournée vers les histoires d’Instagram et a partagé une photo d’elle d’enfance et a partagé une adorable légende pour la même chose.

Kangana Ranaut a finalement remporté la course pour jouer le rôle de la déesse Sita dans le prochain film “L’Incarnation – SITA”. L’actrice de 34 ans a été vue pour la dernière fois dans le film Thalaivii. Le film a été bien accueilli par les critiques et le public et a fait des affaires équitables au box-office. Après avoir joué le rôle de l’actrice-politicienne indienne J. Jayalalithaa, l’actrice est prête à incarner le personnage de Sita dans son prochain film. L’Incarnation – SITA est écrit par le scénariste chevronné KV Vijayendra Prasad et sera dirigé par Alaukik Desai.

Dans le communiqué de presse, le cinéaste Alaukik Desai a déclaré qu’il s’agissait d’un personnage qui n’avait jamais été exploré et je suis ravi d’amener Kangana Ranaut à bord en tant que “Sita”. Le film changera la façon dont les gens perçoivent l’histoire de Sita et je remercie SS Studio pour son soutien et sa confiance, a-t-il ajouté.

Selon les rapports précédents, Kareena Kapoor était dans les nouvelles pour avoir joué le rôle de Sita dans le film. L’actrice, cependant, n’a jamais abordé les rumeurs selon lesquelles elle aurait demandé une augmentation de salaire pour son rôle de Sita. Dans la récente interview accordée au Guardian, elle a déclaré qu’elle avait clairement indiqué ce qu’elle attendait pour le rôle et qu’il ne s’agissait même pas d’exiger mais d’être respectueux envers les femmes.

« Je suis ravi d’avoir Kangana Ranaut à bord du film ‘The Incarnation Sita’. Kangana symbolise clairement l’esprit et l’essence des femmes indiennes intrépides, puissantes et audacieuses », a déclaré Salon Sharma de SS Studio. Elle financera le magnum opus.

L’actrice de Thalaivii s’est tournée vers les histoires Instagram et a partagé une photo d’elle d’enfance et a partagé une adorable légende pour la même chose. L’actrice a écrit qu’elle avait joué le rôle de Sita quand elle avait 12 ans dans la pièce de théâtre de l’école. Vous pouvez consulter ses histoires pour lire la légende complète.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.