Kangana Ranaut défie ses détracteurs après le contrecoup « azaadi » – « Renoncera au prix Padma Shri si… »

Sous le feu de divers milieux pour ses remarques controversées sur l’indépendance de l’Inde, l’actrice Kangana Ranaut a déclaré qu’elle était prête à renoncer au prix Padma Shri s’il était prouvé qu’elle manquait de respect aux martyrs et aux combattants de la liberté. Ranaut, dans une récente interview avec une chaîne d’information privée, aurait déclaré que l’Inde avait obtenu une réelle liberté en 2014, faisant apparemment allusion au moment où le gouvernement BJP dirigé par le Premier ministre Modi est arrivé au pouvoir.

Ranaut dans sa publication instagram a déclaré qu’elle rendrait volontiers son Padma Shri si quelqu’un pouvait prouver qu’elle avait manqué de respect aux martyrs et aux combattants de la liberté dans l’interview. Critiquant ceux qui condamnent ses remarques, l’acteur de Tanu Weds Manu a déclaré que publier astucieusement un clip édité de l’interview n’aiderait pas et a demandé à ses détracteurs de montrer l’intégralité des images.

Ranaut, dans sa récente interview, aurait déclaré que l’Inde n’avait pas obtenu la vraie liberté en 1947 et qu’elle avait plutôt obtenu une « aumône » des Britanniques. Elle aurait en outre déclaré que le pays avait obtenu une véritable liberté en 2014. Défendant ses propos, Ranaut a déclaré qu’elle avait en fait voulu dire que les Indiens avaient peut-être obtenu un «aazadi» physique en 1947, mais la conscience et la conscience de l’Inde ont été libérées en 2014.

Depuis que ses propos ont été diffusés, Ranaut a été critiquée à droite, à gauche et au centre, y compris par les dirigeants du BJP de différentes unités. Le chef du Maharashtra BJP, Chandrakant Patil, a déclaré que les remarques de Ranaut étaient complètement fausses et a déclaré que personne dans le pays n’avait le droit de faire une remarque négative sur le mouvement pour la liberté. Le député du BJP Varun Gandhi avait également qualifié les propos tenus par Ranaut de folie et critiqué les propos de Ranaut de la manière la plus sévère.

