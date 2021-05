Kangana Ranaut: #KanganavsTwitter; quel impact cela aura-t-il sur la marque Kangana

Le compte de Ranaut a été définitivement suspendu par le site de micro blogging Twitter

Mardi, le compte de l’actrice Kangana Ranaut a été définitivement suspendu par le site de micro blogging Twitter. Cette décision est intervenue après la publication d’une série de tweets sur #BengalBurning qui parlaient de la violence post-scrutin au Bengale occidental – ceux-ci ont été considérés comme un appel à la violence. «Nous avons clairement indiqué que nous prendrons de fortes mesures coercitives sur les comportements susceptibles de causer des dommages hors ligne. Le compte référencé a été suspendu de façon permanente pour des violations répétées des règles de Twitter, en particulier notre politique de conduite haineuse et notre politique de comportement abusif. Nous appliquons les règles de Twitter de manière judicieuse et impartiale pour tous les utilisateurs de notre service », a déclaré Twitter dans un communiqué.

Peu de temps après l’annonce, des créateurs de mode tels que Anand Bhushan et Rimzim Dadu ont publié des déclarations pour se distancier et leurs marques de l’actrice. «Au vu de certains événements d’aujourd’hui, nous avons pris la décision de supprimer toutes les images de collaboration avec Kangana Ranaut de nos canaux de médias sociaux. Nous nous engageons également à ne jamais être associé à elle à quelque titre que ce soit à l’avenir. En tant que marque, nous ne soutenons pas le discours de haine », a déclaré Bhushan dans un post partagé sur ses pseudonymes sociaux. Rimzim Dadu s’est engagée à «supprimer tous les messages de collaborations passées» et à «ne pas s’engager dans une association future avec elle». On pense que Ranaut facture aux marques environ Rs 50 lakhs par jour en fonction de l’annonceur. L’actrice a été associée à des marques telles que Emami BoroPlus, Khadims India, Liva by Aditya Birla Group entre autres. Contactée par BrandWagon Online, Emami Limited a refusé de commenter tandis que Khadims India a déclaré que le contrat de l’actrice avait pris fin en mars 2021.

Selon les experts de la marque, les célébrités sont attirées pour leur sympathie et leur facteur unificateur et non pour leur quotient haineux et diviseur. «Toutes les marques, en particulier les consommateurs, voudront travailler avec un ambassadeur qui travaille avec toutes les sections du public indien. Celui qui n’écorche pas ouvertement un groupe et n’en soutient pas un autre. Cela pourrait fonctionner de les faire jouer des anti-rôles dans les films, mais la publicité est la vraie vie où vous avez besoin du côté humain réel d’un ambassadeur. Aucune marque ne voudra qu’un ambassadeur volatil et une hache de combat la représentent sur un forum. Cela créera une tempête qui fera imploser les marques », a déclaré Prathap Suthan, directeur de la création chez Bang In The Middle.

Certes, ce n’est pas la première fois que l’actrice passe sous le scanner. Ranaut a déjà été critiquée pour ses remarques sur les agriculteurs qui protestaient contre les nouvelles lois agricoles, entre autres questions politiques. Fait intéressant, les stratèges observent que lorsqu’une marque signe sur une célébrité, elle le fait en sachant parfaitement que ce que fait une célébrité peut avoir un impact sur elle. Kangana Ranaut s’est particulièrement exprimée sur les problèmes, de sorte que les marques qu’elle a approuvées en ont peut-être tenu compte, a déclaré Lloyd Mathias, stratège commercial et ancien directeur du marketing Asie-Pacifique chez HP Inc. «S’il est important pour les entreprises et les marques de respecter le sentiment public, cela ne doit pas les empêcher de prendre position sur des questions importantes. Les marques sont des éléments importants pour façonner la culture. Ils jouent un rôle important en influençant le comportement des consommateurs et en façonnant l’opinion », a-t-il ajouté.

Pour Harish Bijoor, fondateur de Harish Bijoor Consults Inc, en ce qui concerne les endosseurs de marque, il existe une ligne de démarcation claire entre l’endosseur de marque avec vue et un endosseur de marque neutre. «Kangana Ranaut a un point de vue et un ensemble de pensées qu’elle choisit de dépeindre. Lorsque les marques acceptent des endosseurs, elles connaissent le point de vue et les choisissent également pour cela. Tout est pris en compte, donc il n’y a pas de haine / blessure pour aucune marque que Kangana approuverait pour le moment ou dans le futur », a-t-il déclaré.

Lire aussi: Les marques de mode de la rue haute regardent les plateformes en ligne; chercher à stimuler les ventes en lançant la gamme #WFH

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.