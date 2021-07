Kangana Ranaut va faire un saut vers OTT, pour accueillir l’adaptation indienne de Temptation Island

in

L’émission de téléréalité impliquera à la fois des couples et des célibataires, leurs liens étant mis à l’épreuve au cours de la série. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Kangana Ranaut fera ses débuts sur l’espace OTT avec l’adaptation en hindi de Temptation Island, une émission de télé-réalité américaine. L’acteur controversé animera l’émission, dont le tournage débutera sous peu. L’émission de téléréalité impliquera à la fois des couples et des célibataires, leurs liens étant mis à l’épreuve au cours de la série. Temptation Island, elle-même basée sur une émission de téléréalité néerlandaise, implique plusieurs couples vivant avec un groupe de célibataires du sexe opposé dans un test de leur relation.

Kangana n’est pas la première star de Bollywood à avoir fait le saut dans l’animation d’émissions de télévision, et suit les traces d’Amitabh Bachchan, Shilpa Shetty, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Priyanka Chopra et plusieurs autres qui ont tous animé des émissions de différents formats. Salman Khan est l’hôte de l’émission de téléréalité populaire Bigg Boss depuis plusieurs saisons, tandis qu’Amitabh est devenu synonyme de Kaun Banega Crorepati. Shah Rukh a également essayé d’héberger Kaun Banega Crorepati pendant une saison avant de quitter le navire pour accueillir Kya Aap Paanchvi Pass Se Tez Hain? Akshay Kumar et Priyanka Chopra ont toutes deux accueilli des saisons du populaire Fear Factor : Khatron Ke Khiladi.

Kangana attend également la sortie de Thalaivi, un biopic sur l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu J. Jayalalithaa. Le film devait sortir plus tôt cette année, mais a été reporté suite au déclenchement de la deuxième vague de Covid-19. Les fabricants n’ont pas encore fait d’annonce sur la nouvelle date de sortie. L’acteur a également Dhaakad, Emergency et Tejas à filmer. Alors qu’Urgence est la production maison de Kangana où elle incarnera le personnage de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi, Tejas sera produit par Ronnie Screwvala. Kangana a également récemment recruté Nawazuddin Siddiqui pour Tiku Weds Sheru, un autre de ses projets à venir, qui devait auparavant mettre en vedette Irrfan Khan.

