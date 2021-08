Kangana termine le tournage de Dhaakad ; l’acteur incarnera l’agent Agni dans un thriller d’action

in

Dhaakad est présenté comme un thriller d’espionnage et mettra également en vedette Arjun Rampal et Divya Dutta

L’acteur Kangana Ranaut a terminé le tournage de son prochain thriller d’action Dhaakad. L’acteur s’est rendu jeudi sur son compte Instagram officiel pour partager des photos et des vidéos de son dernier jour de tournage sur le tournage du film à Budapest.

On peut voir Kangana dans la vidéo demandant au réalisateur et producteur du film si elle leur manquerait. Les deux ont eu des réponses affirmatives à la question et ont déclaré avoir réalisé un film divertissant, qui, espérons-le, plairait aux téléspectateurs.

Une autre vidéo montre l’équipe encourageant Kangana alors qu’elle leur fait ses adieux. L’acteur a partagé dans ses histoires Instagram une nouvelle image du film.

Kangana avait précédemment partagé une publication d’elle-même en tant qu’agent Agni, écrivant que le personnage vivrait en elle au-delà du film, ajoutant qu’elle se lèverait malgré ses démons intérieurs et elle-même.

Dhaakad est présenté comme un thriller d’espionnage et mettra également en vedette Arjun Rampal et Divya Dutta. Réalisé par Razneesh Ghai, le film devrait sortir le 1er octobre.

Dans une déclaration précédente, Kangana a déclaré que Dhaakad deviendrait un tournant pour le cinéma indien dans son ensemble et ne serait pas seulement un film de référence dans sa carrière. Elle a ajouté que le film avait été monté à grande échelle et était unique en son genre pour être un film d’action dirigé par une femme.

L’acteur sera ensuite vu dans Thalaivi, un biopic pour l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu J. Jayalalithaa. Elle a également signé pour Tejas et Manikarnika Returns: The Legend of Didda. L’acteur au franc-parler incarnera également le rôle de l’ancienne Première ministre Indira Gandhi dans un drame politique sur l’urgence.

Kangana s’est également inscrite pour sa première émission sur une plateforme OTT. Elle fera ses débuts en tant qu’animatrice de l’adaptation en hindi de la très populaire émission de téléréalité américaine Temptation Island.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.