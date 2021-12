Kangol Kid, membre de l’UTFO et de Full Force, décède à 55 ans

Kangol Kid, membre du groupe de rap légendaire UTFO, Full Force, et pionnier du rap, est décédé. Il avait 55 ans.

Ambiance signalée que Kangol, né Shaun Shiller Fequiere, a succombé à un cancer du côlon. Il luttait contre la maladie depuis des mois avant son décès.

Le promoteur new-yorkais Van Silk s’est entretenu avec HipHopDX samedi 18 décembre et a pu confirmer sa mort.

« J’entends dire que Kangol est décédé », a-t-il écrit par SMS. « J’étais avec Mix Master Ice hier soir. Essayer de savoir. RIP KANGOL ENFANT. Il est décédé à 3 h 02. Mes prières vont à mon frère qui a combattu le cancer du côlon au stade 4. »

Silk a ajouté : « Au début, nous avons discuté de notre combat contre cette maladie parce que mon combat contre le cancer du côlon est au stade 2. Il m’a dit qu’il s’était propagé en octobre. J’encourage tout le monde à faire vérifier votre prostate et votre côlon. Que mon frère Kangol repose au paradis.

À l’origine breakdancer, Kangol Kid a fait sa marque dans le rap en tant que membre du groupe UTFO, qui, au milieu des années 1980, était l’un des groupes de rap et de breakdance les plus populaires du pays.

En 1984, le single à succès d’UTFO « Roxanne, Roxanne » a acquis une grande notoriété et s’est hissé au sommet des charts hip-hop. En 1987, le groupe a sorti son album de vente le plus populaire, Lethal, qui est devenu plus tard cette année-là l’album de rap le plus vendu aux États-Unis.

Cette piste a conduit à la prévalence de « pistes de réponse », dans lesquelles les artistes répondaient à certaines chansons. Une rappeuse de 14 ans se faisant appeler Roxanne Shante a coupé « Roxanne’s Revenge ». Puis vint un déluge de chansons de filles prétendant être Roxanne, y compris La vraie Roxanne (qui n’était pas la, euh, vraie vraie Roxanne, comme quelqu’un d’autre a exprimé le premier disque de ce nom), de nombreux actes masculins dénonçant la fille fictive dans la chanson originale et, finalement, des disques disant à tout le monde d’arrêter de parler de Roxanne.

En 1985, Kangol a écrit et composé pour le premier album de Lisa Lisa & Cult Jam Lisa Lisa & Cult Jam avec Full Force. Le LP est surtout connu pour les titres phares, « I Wonder If I Take You Home », « All Cried Out » et « Can You Feel the Beat ».