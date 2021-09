Kanhaiya Kumar rencontre Rahul Gandhi, susceptible de rejoindre le Congrès bientôt ; Jignesh Mevani pourrait être le prochain

Kanhaiya Kumar, qui a contesté les sondages Lok Sabha 2019 sur un ticket CPI, a rencontré Gandhi mardi et les deux auraient discuté de l’entrée du premier au Congrès.

Le leader du CPI et ancien président de l’Union des étudiants de JNU, Kanhaiya Kumar, a rencontré Rahul Gandhi, ce qui renforce les spéculations selon lesquelles il serait nombreux à rejoindre le Congrès le plus tôt possible. Kumar, qui a contesté les sondages Lok Sabha 2019 sur un ticket CPI, a rencontré Gandhi mardi et les deux auraient discuté de l’entrée du premier dans le Grand Old Party, a rapporté The Indian Express.

