Kanhaiya Kumar se dissocie d’Umar Khalid et se fait troller après que la vidéo soit devenue virale

Le chef du Congrès Kanhaiya Kumar est brutalement trollé sur les réseaux sociaux après qu’une vidéo de lui refusant d’accepter Umar Khalid alors que son ami est devenu viral sur les plateformes de réseaux sociaux. Kanhaiya était à Siwan, dans le Bihar, lorsqu’un journaliste local lui a demandé ce qu’il pensait de deux militants – Meeran Haider et Umar Khalid. En réponse à Haider, Kanhaiya a refusé de commenter en disant qu’il n’appartenait pas au parti du Congrès. Lorsque le journaliste l’a de nouveau interrogé sur Khalid disant qu’il avait été son ami dans le passé, Kanhaiya a demandé : « Qui vous l’a dit ? Lorsque le journaliste a dit qu’il avait vu une vidéo, Kanhaiya a répondu : « Quelle vidéo ?

On se souviendra que Haider, qui fait partie du RJD, et Khalid ont été inculpés de sédition après que la police de Delhi a affirmé que le duo faisait partie d’un événement organisé pour commémorer le terroriste Afzal Guru où des slogans anti-indiens auraient été brandis. Khalid a également été inculpé dans l’affaire des émeutes de Delhi.

La vidéo de l’interaction a été partagée par le journaliste indépendant Ashraf Hussain.

: उमर खालिद आप के दोस्त हैं

कुमार : कौन बताया…? : Nadeem alag Andaaz pic.twitter.com/PEeBGNqYpv – Ashraf Hussain (@AshrafFem) 20 décembre 2021

Après que la vidéo soit devenue virale, les internautes ont trollé Kanhaiya Kumar et partagé des photos de Kanhaiya et Khalid lui rappelant leur amitié.

Un utilisateur a écrit: « Umar Khalid, Sharjeel Imam et Meeran Haider font face à la police, mais Kanhaiya Kumar et Jignesh Mewani sont devenus des leaders. »

Lathi khaye aur prison jaye Umar Khalid Meeran Haider sharjeel imam

Aur neta bne kanhiya Kumar jignesh mewani – Danois Alig (@DanishAligh) 21 décembre 2021

CAA के टाइम हमने कन्हैया के लिए खूब तालियां बजाईं ऑर दरी बिछाया लेकिन हाल देखिए ये कहा ऑर हम कहां

हमारे लिए ये नहीं बोलते। सीढ़ी बना कर आगे बढ़ गए – Shadab (@Shadab65272858) 20 décembre 2021

Un autre utilisateur a écrit : « Il n’a jamais été un vrai communiste plutôt qu’un opportuniste, ceux qui lui sont proches disent qu’il est juste devenu populaire grâce à ses compétences oratoires mais ne connaît même pas la construction d’une organisation de base, le comportement avec ses camarades, arrogant, égocentrique et même de nature féodale.

Il n’a jamais été un vrai communiste plutôt qu’un opportuniste, ceux qui lui sont proches disent qu’il vient de devenir populaire à partir d’une situation avec ses compétences oratoires mais ne connaissent même pas la construction d’organisation de base, le comportement avec ses camarades, arrogant, égocentrique et même féodal dans la nature. — MadhuSoudan || ମଧୁସୁଦନ (@MadhuOdisha7) 20 décembre 2021

, पार्टी बदलते ही अपना रंग भी दिया है इन्होंने तो दोस्त क्या चीज है । – Mohd Sayeed Shaikh (@msayeed74) 20 décembre 2021

में मकाम हासिल करने के बाद कन्हैया कुमार ने दोस्त उमर खालिद को पहचानने से किया इंकार – Sitara (@SitaraYasmeen) 20 décembre 2021

Kanhaiya Kumar avait quitté le CPIM et rejoint le Congrès le 28 septembre de cette année. Umar Khalid, quant à lui, est actuellement en prison dans le cadre de l’affaire des émeutes de Delhi.

