Kanhaiya Kumar, sur le point de rejoindre le Congrès, a retiré l’AC qu’il avait installée au bureau de Patna CPI, selon le chef du parti

Une scission interne au sein du CPI sur la promotion de Kumar au niveau national a peut-être déclenché sa sortie imminente du parti.

Alors que Kanhaiya Kumar s’apprête à rejoindre le Congrès, le secrétaire d’État du CPI Bihar, Ram Naresh Pandey, a affirmé que l’ancien président de l’Union des étudiants de JNU avait retiré l’AC installé par lui au bureau d’État du CPI à Patna il y a quelques jours, a rapporté l’agence de presse ANI.

“J’ai donné mon consentement parce qu’il l’avait installé à ses propres frais”, a déclaré Pandey, cité par l’ANI. Pandey a déclaré qu’il espérait que Kumar reviendrait sur sa décision de rejoindre le Congrès.

Il a également déclaré que lorsque Kumar a participé à la réunion du Conseil exécutif national du CPI les 4 et 5 septembre dans la capitale nationale, il a manifesté son intention de quitter le parti ou a exprimé sa demande d’un poste plus important au sein du parti.

Le leader du CPI, ainsi que le député du Gujarat Jignesh Mevani, devraient rejoindre le Congrès mardi. Des affiches accueillant Kumar au Congrès ont été placées devant le bureau du parti à Delhi avant sa proposition d’adhésion.

Il y a un malaise croissant entre Kumar et son parti alors que les médias rapportent qu’il a rejoint le Congrès. Une scission interne au sein du CPI sur la promotion de Kumar au niveau national a peut-être déclenché sa sortie imminente du parti.

Le Congrès, qui fait face à une crise existentielle au Bihar, considère l’entrée de Kumar comme un coup de pouce dans l’État dirigé par la NDA alors que le Grand Old Party cherche à se relancer dans les sondages de l’assemblée du Bihar en 2025. En outre, l’entrée de Kumar interviendra au milieu de la désertion douloureuse de nombreux jeunes dirigeants au cours des deux dernières années, notamment Jyotiraditya Scindia, Sushmita Dev, Jitin Prasada et Priyanka Chaturvedi.

Alors que Kumar est considéré comme un attracteur de foule, certains dirigeants du Congrès pensent que Kumar pourrait être un bagage pour le parti compte tenu de son passé controversé. Même au sein du CPI, il avait fait face à une censure – une mesure disciplinaire légère – plus tôt cette année pour un chahut au bureau du parti à Patna en décembre de l’année dernière.

Kumar a contesté sans succès l’élection de Begusarai Lok Sabha en tant que candidat du CPI et a perdu contre le pilier du Bharatiya Janata Party (BJP) et le ministre de l’Union Giriraj Singh en 2019.

