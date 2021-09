Kansas City Southern choisit l’offre de 31 milliards de dollars du Canadien Pacifique pour le chemin de fer

Les locomotives du chemin de fer de Kansas City Southern (KSC) tournent au ralenti sur une aire de ravitaillement avant de tirer des trains de marchandises depuis Knoche Yard à Kansas City, Missouri, États-Unis, le jeudi 16 avril 2015.

Kansas City Southern a décidé qu’une offre de 31 milliards de dollars du Canadien Pacifique est la meilleure des deux offres sur la table pour acheter le chemin de fer.

La société de Kansas City, Missouri, a déclaré dimanche dans un communiqué qu’elle avait informé le soumissionnaire concurrent Canadien National de son intention de résilier un accord de fusion et de conclure un accord avec le Canadien Pacifique.

Mais ce n’est pas encore définitif. Le Canadien National dispose encore de cinq jours ouvrables pour négocier des modifications à son offre, et le conseil d’administration de Kansas City Southern pourrait déterminer qu’une offre révisée du CN est meilleure.

En vertu de la dernière offre du Canadien Pacifique, chaque action ordinaire de Kansas City Southern serait échangée contre 2,884 actions CP et 90 $ en espèces.

« Nous sommes heureux d’atteindre cette étape importante et de poursuivre à nouveau ce partenariat unique dans une vie », a déclaré Keith Creel, président et chef de la direction du Canadien Pacifique.

L’offre du Canadien National s’élevait à 33,6 milliards de dollars, mais les régulateurs ont rejeté une partie clé de l’offre le mois dernier.

Le Surface Transportation Board a déclaré que le Canadien National ne serait pas en mesure d’utiliser une fiducie avec droit de vote pour acquérir Kansas City Southern, puis détenir le chemin de fer pendant le long examen par le conseil de l’accord global.

En revanche, les organismes de réglementation ont déjà approuvé l’utilisation par le Canadien Pacifique d’une fiducie avec droit de vote parce qu’il y a moins de préoccupations concurrentielles concernant la fusion du Canadien Pacifique et de Kansas City Southern.

Le Canadien Pacifique a fixé une date limite de dimanche pour son offre. Les deux offres canadiennes comprennent un mélange d’espèces et d’actions et la prise en charge d’environ 3,8 milliards de dollars de dette Kansas City Southern.

Il n’est pas encore clair si le Canadien National a envie d’augmenter son offre parce qu’il fait face à la pression d’un actionnaire important pour qu’il abandonne l’affaire. La société d’investissement londonienne TCI Fund – qui détient environ 5 % des actions du CN – soutient que le CN devrait remanier son conseil d’administration, nommer un nouveau PDG et recentrer ses efforts sur l’amélioration de ses propres opérations.

Depuis plus de deux décennies, l’industrie ferroviaire est stable, avec deux chemins de fer dans l’ouest des États-Unis — BNSF et Union Pacific — deux dans l’est des États-Unis — CSX et Norfolk Southern — Kansas City Southern dans le Midwest et les deux chemins de fer canadiens qui desservent une partie des États-Unis. Les régulateurs ont déclaré que toute fusion impliquant deux des plus grands chemins de fer doit généralement renforcer la concurrence et servir l’intérêt public pour être approuvée.