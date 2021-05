Kansas House annule le veto du gouverneur à l’intégrité électorale et dissimule des factures de report ⋆ .

La Chambre des représentants du Kansas a porté un coup dur à la tentative de la gouverneure démocrate Laura Kelly de tuer la législation populaire, annulant son veto de deux projets de loi de réforme électorale ainsi qu’un projet de loi abaissant l’âge minimum pour dissimuler légalement le port d’une arme de poing de 21 à 18 ans.

Les projets de loi de la Chambre 2183 et 2332 ajouteraient une base importante aux tentatives des législateurs pour garantir des élections justes, y compris une disposition exigeant que les organisations électorales envoient des bulletins de vote par la poste pour divulguer le parrain de la demande et déclarer que la lettre n’est parrainée par aucune section locale. , état ou agence gouvernementale fédérale.

La législation obligerait également les inscrits à confirmer leur adresse et leur lieu de résidence pour accroître l’intégrité électorale, et les juges du barreau et les membres de l’exécutif de modifier l’élection sans préavis et obtention du consentement des législatures du Kansas.

Un autre projet de loi opposé par son veto à Kelly a également été annulé lundi. HB 2058, une loi sur les droits des armes à feu qui abaisserait l’âge minimum pour dissimuler le port d’une arme de poing de 21 à 18 ans, a été opposée par son veto la semaine dernière mais annulée par la State House.

Les trois projets de loi sont maintenant dirigés vers le Sénat du Kansas, où une dérogation supplémentaire du veto sera nécessaire pour faire avancer la législation.

Laura Kelly a lancé une vague de veto la semaine dernière, rejetant 18 dispositions distinctes. Elle avait déjà établi un record de 17 ans de veto en 2021, rejetant la législation qui empêcherait les hommes biologiques de concourir dans les sports féminins, instituant des exigences en matière d’éducation civique et financière dans les écoles secondaires, et fournissant une éducation à la sécurité des armes à feu pour les étudiants et des réductions d’impôt sur le revenu entre autres.

En mai 2020, Kelly a été empêchée d’utiliser le COVID-19 pour exiger des bulletins de vote par la poste et déplacer les dates des élections: