Kansas Parts Ways avec le guitariste Zak Rizvi

KANSAS, Le légendaire groupe de rock progressif américain, a annoncé le départ du guitariste Zak Rizvi.

Rizvi rejoint KANSAS en 2016, mais sa relation avec KANSAS remonte presque 20 ans plus tôt lorsque son groupe 4AVANT ouvert pour KANSAS. Zak a continué à travailler aux côtés du producteur Jeff Glixman sur divers KANSAS projets, y compris « Il y a un endroit connu comme à la maison », aussi bien que FENETRE NATIVE album, un projet de KANSASde Phil Ehart, Billy Greer, David Ragsdale et Richard Williams. Cela a mené à KANSAS demander Rizvi pour coproduire les deux derniers albums studio du groupe, 2016 « Le prélude implicite » et l’année dernière « L’absence de présence ».

Dans un rapport, KANSAS a dit: « Le groupe KANSAS annonce ce guitariste Zak Rizvi a démissionné et qu’il a hâte de poursuivre de nouveaux projets. Nous remercions Zak pour ses nombreuses contributions au fil des ans et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs.

« KANSAS continue avec le membre d’origine Phil Ehart à la batterie, membre d’origine Richard Williams à la guitare, Billy Greer à la basse et au chant, David Ragsdale au violon, à la guitare et au chant, Ronnie Platt au chant et aux claviers, et Tom Brislin aux claviers et au chant. «

KANSAS a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde et est célèbre pour ses succès classiques tels que « Tiens jusqu’au bout, mon garcon » et « Poussière dans le vent », aux épopées progressives comme « Chanson pour l’Amérique ».



Le groupe KANSAS annonce que le guitariste Zak Rizvi a démissionné et qu’il a hâte de poursuivre de nouveaux projets. Nous… Publié par Kansas le mardi 6 avril 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).